Mulheres, mãos à obra! E aproveitem a oportunidade, gratuita, para garantir capacitação nas áreas de empreendedorismo, construção, inovação, autonomia e criatividade. A Escola de Ofícios Tradicionais de Mariana, na Região Central de Minas, inicia o semestre oferecendo, como novidade, o curso Pedreira – Mulheres na Construção", com aulas teóricas e práticas, visitas técnicas, excursões, palestras e debates sobre os saberes, as artes e as condições sociais atuais. Inscrições irão até 19 de fevereiro.

Segundo a direção da escola, o curso visa formar profissionais femininas aptas a usar os conhecimentos adquiridos para construir ou intervir em suas moradias, assim como ingressar no mercado de trabalho como empregadas, empregadoras ou autônomas.

Os conteúdos abordados no curso incluem temas fundamentais como segurança no trabalho, planejamento e acompanhamento de obras, leitura e interpretação de projetos, manuseio de máquinas, ferramentas e equipamentos, conhecimento das características dos materiais, processos de construção de estruturas em concreto armado, elevação de paredes e muros em alvenarias, reboco, assentamento de pisos cerâmicos e azulejos, instalação de marcos de portas e janelas, formas simples de madeira, entre outros.

As aulas terão início em 5 de março e vão até 5 de julho, totalizando um período de quatro meses, nos quais as pessoas matriculadas terão acesso gratuito a vale-transporte e lanche. Além da novidade para o público feminino, a escola ainda oferece, para homens e mulheres, seus cursos tradicionais – carpintaria, cantaria, forjaria e pintura, bem como de diversos minicursos que serão divulgados ao longo do semestre.

TRAJETÓRIA

Ao longo de sua trajetória, iniciada em 2019, a instituição já capacitou mais de 400 alunos em cinco áreas específicas de qualificação: alvenaria (taipa, adobe e pau a pique), carpintaria (madeira), forjaria (forja artística), cantaria (pedra) e pintura (cal, óleo, estêncil e pátinas), além de realizar oficinas especializadas e mais de 20 visitas técnicas e encontros de arte e educação.

A Escola de Ofícios Tradicionais de Mariana é uma iniciativa do Instituto Pedra, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e apoio da Prefeitura de Mariana. A instituição é dedicada à preservação e promoção das técnicas tradicionais de construção, oferecendo cursos práticos e teóricos em diversas áreas, capacitando indivíduos para atuarem no setor da construção civil de maneira sustentável e inovadora.