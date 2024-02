Os autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências

Quatro pessoas foram presas suspeitas de torturar dois indivíduos, de 43 e 38 anos, e enterrá-los em uma mata nem Manhuaçu, Região da Zona da Mata Mineira na noite dessa terça-feira (13).

A Polícia Militar (PMMG) informou que recebeu informações de que integrantes de uma organização criminosa haviam levado dois homens para uma mata, nas proximidades do bairro São Francisco de Assis, onde as vítimas foram torturadas e mortas devido à disputa pelo tráfico de drogas.



Equipes do 11º Batalhão com apoio das equipes do Batalhão ROTAM deslocaram até o bairro e conseguiram localizar e prender os suspeitos de autoria, sendo dois maiores, de 21 e 19 anos, e dois menores, ambos de 16 anos.

Durante as buscas, foram localizadas e apreendidas 2 armas de fogo, 1 pistola calibre 765 e 1 pistola calibre 9 mm; 23 munições calibre 9mm, 12 munições calibre 765, 418 buchas de maconha, 199 pedras de crack, 52 papelotes de cocaína, 02 carregadores de pistola, uma balança de precisão e R$ 252.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido. A polícia informa que a população pode auxiliar através de denúncias anônimas pelo 190 ou disque denúncia unificado 181.