Um engavetamento com cinco caminhões complica o trânsito na rodovia AMG-2595, antiga avenida Filomena Cartafina, em Uberaba, na Região do Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (19/9). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motivo teria sido um incêndio às margens da rodovia, na altura do km 7.





Um dos veículos envolvidos no acidente estava carregado com gesso e, com a batida, um outro caminhão apresentou um princípio de incêndio, mas as chamas foram controladas pelos bombeiros. O incêndio na vegetação que deu início ao engavetamento também foi controlado pelos militares.





Duas vítimas tiveram escoriações leves, mas recusaram atendimento. Ao menos, 12 militares atenderam a ocorrência e a Polícia Militar também esteve no local.

Moradores de Uberaba relatam que a rodovia teve que ficar interditada nesta manhã. A reportagem do Estado de Minas tentou contato com a Polícia Rodoviária Estadual de Minas Gerais para saber a situação atual da rodovia, mas até a publicação desta reportagem, ainda não havia retorno.