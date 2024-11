A quinta-feira (28/11) segue com céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a capital é de 17 °C e a máxima de 32ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%, à tarde.





Nesta quarta-feira (27/11) a temperatura mínima registrada foi de 16,3° C, e a máxima foi de 32,0.





Já na sexta-feira (29/11) o tempo pode mudar, com céu claro a parcialmente nublado e possibilidade de pancada de chuva e trovoada isolada. Condição que se estende até domingo (01/12).





Minas Gerais

Nesta quinta-feira, o Triângulo Mineiro tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, favorecidas por ocorrências de áreas de instabilidade. A combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade pode provocar chuva isolada no Noroeste, Sul e Zona da Mata.

No restante do estado, prevalece o tempo estável, com ocorrência de temperaturas elevadas em todas as regiões mineiras, podendo chegar a 36° C na Zona da Mata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia