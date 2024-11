O Bairro Havaí, na Região Oeste de Belo Horizonte, vai ganhar duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (30/11). As linhas 209 e 2036 irão percorrer o trajeto da linha 9214, que deixará de atender o bairro também neste sábado.

O ato foi publicado na edição desta sexta-feira (29) do Diário Oficial do Município, pela portaria da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob).

Segundo o DOM, foram criadas as linhas 209, “Circular Saúde Havaí”, e a linha 2036, “Alto Havaí/Centro/Hospitais”.

Outra mudança é que a linha 9214, que segue o percurso Caetano Furquim ao Havaí, via Alto Havaí, deixará de compor o Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.

De acordo com o Superintendente de Mobilidade do Município de Belo Horizonte, André Soares Dantas, a mudança se deve à necessidade de adequação do atendimento ao usuário do serviço de transporte coletivo na cidade e os estudos técnicos realizados pela secretaria.

Também foram realizados estudos técnicos que comprovaram a necessidade da mudança nas linhas de ônibus, conforme publicação.