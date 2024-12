Cruzamento da rua Desembargador Tinoco com rua Progresso, no bairro Caiçara, está fechado para obras

Um buraco fechou o cruzamento da rua Desembargador Tinoco com rua Progresso, no bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte.





Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a obra é em uma rede da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Equipes da empresa estão no local na manhã desta terça-feira (17/12) para solucionar o problema.

A BHTrans esteve no local, sinalizou a região e indicou o desvio a ser feito pelo motorista que precisa acessar a rua.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Copasa para ter uma previsão de conclusão do serviço e aguarda retorno.

