Usuários da rede de telefonia móvel em Belo Horizonte relataram ter se assustado, na tarde deste domingo (1º/12), com uma notificação incomum nos aparelhos celulares. O texto, com o título “alerta extremo”, veio acompanhado de um barulho de notificação, até para os celulares que estavam no modo silencioso.

A situação, no entanto, não é um alerta de risco real e se trata de uma demonstração para a capital mineira. A iniciativa é da Defesa Civil de Minas Gerais em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de celular.



O sistema Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia móvel para enviar mensagens de texto e avisos sonoros, interrompendo qualquer conteúdo em uso no aparelho, incluindo no modo silencioso. A tecnologia é direcionada para áreas de risco, com cobertura de rede 4G ou 5G, e não exige cadastro prévio do usuário.

A ação tem como objetivo apresentar à população o funcionamento prático da ferramenta, que emite alertas sobre riscos e desastres naturais, para que a população entenda como o alerta funcionará em situações de emergência, permitindo testar sua eficácia na transmissão de informações urgentes.