Belo Horizonte deve ter mais um dia nublado e com possibilidade de chuvas nesta quarta-feira (18/12). Segundo a Defesa Civil Municipal, a previsão é de céu nublado, com chuvas, trovoadas e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima prevista será de 16 °C e a máxima de 28 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50% à tarde.





Em Minas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo ainda ficará instável, com chuvas, por vezes fortes, nas regiões Leste e Norte do estado, em razão da atuação das áreas de instabilidade atmosférica associadas ao transporte de umidade vindo da Região Amazônica. As temperaturas não devem sofrer mudanças significativas. Os termômetros devem oscilar entre a mínima de 10°C e a máxima de 35°C.





A previsão para esta quarta-feira é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Já na Grande BH e região Central, o céu deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada.





Ao menos 238 municípios do estado estão em alerta para fortes chuvas até as 10h desta quarta-feira. Nessas cidades, pode haver chuva de até 60 milímetros por hora ou de até 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 quilômetros por hora.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco leve de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.