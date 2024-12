Um detento, de 32 anos, identificado como Sebastião Marcelo Neto, escapou da escolta policial enquanto estava internado no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, em Juiz de Fora, na madrugada desta quarta-feira (18/12). A fuga ocorreu por volta de 1h50, quando ele furtou uma arma Glock G17 e dois carregadores de agentes da Polícia Penal antes de figir pela Avenida Itamar Franco, em direção ao Centro da cidade da Zona da Mata Mineira.

As buscas pelo fugitivo, coordenadas pelas forças de segurança do estado, começaram por volta das 5h. Sebastião estava preso no sistema prisional mineiro desde agosto de 2024 e era interno da Penitenciária José Edson Cavalieri desde setembro deste ano.





Em conversas com funcionários do Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, a reportagem apurou que Sebastião deixou o hospital pela porta da frente. Antes de sair, ainda disse ao porteiro que a mulher estava internada, mas que precisava ir trabalhar. Ele saiu tranquilamente, mas sem deixar rastros.





A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que equipes da Polícia Penal, Polícia Militar e Polícia Civil estão mobilizadas para recapturar Sebastião. O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) também apura as circunstâncias da fuga.





Denúncias que ajudem nas buscas podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia Unificado 181. O serviço é gratuito e garante sigilo absoluto.