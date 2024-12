Ônibus circulam com quadro de horário de férias a partir do dia 26

As linhas do transporte coletivo convencional e suplementar da capital mineira irão operar com o quadro de horários adaptados ao período de férias, a partir da quinta-feira (26/12). A alteração vai até 31 de janeiro e as informações estarão dispostas dentro dos ônibus e nas estações. Mais detalhes também podem ser consultados no Portal da PBH pelo nome “Dia Útil Férias Verão”.

Durante esse período, diversas linhas terão operação especial para melhor atender a demanda dos passageiros. Confira abaixo:

Linhas de Vilas e Favelas operam normalmente

Os ônibus que circulam em vilas e favelas, que operam com tarifa zero, não terão alteração no quadro de horários nos dias úteis. Da mesma forma, as linhas 5102, 9502 e 9550, também irão operar com o quadro de horários habitual entre 6 e 31 de janeiro, uma vez que se alinham ao calendário acadêmico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Além disso, os transportes com maior volume de passageiros não terão alteração nos quantitativos de viagens nos horários de pico nos dias úteis. São elas: linhas MOVE 5201, 5107, 51, 5250, 62, 6350 e 82; e linhas convencionais 815, 808, 9250, 9211, 8350, 8207 e 30.

Entenda o quadro de horário de férias

Essa alteração normalmente é implantada nos meses de janeiro e julho, período em que há uma queda na demanda de passageiros devido a férias escolares e trabalhistas.

Segundo a prefeitura, a redução na oferta de viagens estabelecida para as linhas que irão operar com o quadro de horários “Dia Útil Férias Verão” é de cerca de 7%. Já a queda no número de passageiros durante o período de férias é de 23%.

Durante esse tempo, a PBH afirma que será oferecido uma maior oferta de viagens quando comparado ao ano anterior. Em dezembro de 2023 eram 22.439 viagens no dia útil e agora serão 22.561, um acréscimo de 122 novas viagens ofertadas por dia útil. Além disso, nessas férias, não haverá nenhuma redução de viagens aos sábados.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos