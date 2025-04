Confira a previsão do tempo para a semana em BH

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A semana em Belo Horizonte começa com temperaturas amenas e céu claro. A partir de quarta-feira (16/3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura cai e há previsão de pancadas de chuva.

Neste domingo (13/4), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas rápidas e trovoadas isoladas, a partir da tarde. A temperatura mínima foi de 15,5°C e a máxima estimada é de 29°C. A umidade relativa do ar em torno de 40%, à tarde.

De acordo com a Defesa Civil municipal, na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital, a temperatura mínima foi 15,5ºC com sensação térmica de 2,2°C, às 6h. Na estação Pampulha, a temperatura mínima foi 17,8°C com sensação térmica 17,3°C, às 5h. Na estação Mangabeiras, a temperatura mínima foi de 15,5°C, às 5h20.

Na segunda-feira (14/3), a temperatura máxima prevista é de 30°C e a mínima é de 16ºC. O céu fica encoberto durante o dia e há previsão de chuva isolada durante a noite.

A terça-feira (15/3) será de temperatura entre 16ºC e 29ºC com céu com poucas nuvens.

Na quarta-feira (16/3), a previsão é de queda na temperatura, com máxima prevista para os 22ºC e mínima de 16ºC. O céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A quinta-feira (17/3) será de máxima de 24ºC e mínima de 19ºC. O céu fica encoberto e há possibilidade de chuva isolada.

O domingo em Minas

Neste domingo (13/4), com a intensificação das áreas de instabilidade atmosféricas sobre parte do Brasil central, há condições de pancadas de chuva à tarde no oeste, sul e Zona da Mata mineira.

Céu fica claro a parcialmente nublado com pancada de chuva e trovoada isolada no Noroeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões de Minas, céu claro a parcialmente nublado e há possibilidade de chuva isolada no Norte.

A temperatura mínima registrada em Minas ficou na casa dos 10ºC no Sul do estado. A máxima prevista é de 36ºC no Triângulo Mineiro.