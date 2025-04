Um homem de 37 anos foi preso por violência doméstica e desacato à autoridade depois de expulsar a ex-namorada de casa e ameaçar matar os policiais que o prenderam assim que saísse da cadeia. A vítima, de 41 anos, era impedida de buscar seus pertences pessoais e sua cadela de estimação da casa do suspeito. O caso aconteceu em Dionísio, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na tarde desse sábado (12/4).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que a ex-namorada do suspeito, de 41 anos, foi expulsa de casa. Aos policiais, ela relatou que teve um desentendimento com o homem e ele não permitia que ela retornasse à casa para buscar seus pertences e a cadela.

Os policiais encontraram o suspeito na casa dele e foram recebidos com agressividade. Conforme o Boletim de Ocorrência, o homem se apresentou alterado, chamou os policiais de “soldados de merda” e disse que só deixaria que a ex-companheira retirasse os itens com um mandado judicial.

O suspeito recebeu voz de prisão e fugiu para dentro da casa, precisando ser contido pelo uso de força e algemado. Ele foi conduzido ao hospital para avaliação médica e liberado.

A vítima contou aos policiais que viveu um relacionamento de nove meses com o homem, mas que sempre sentiu medo dele pela agressividade. No boletim, ainda, é descrito que a vítima demonstrou temor em testemunhar contra ele.

O homem foi levado ao quartel da PM e seguiu as ameaças contra os policiais, afirmando que os mataria assim que fosse liberado. Conforme os registros, ele também debateu os braços contra pessoas que estavam próximas dele e foi advertido pela conduta.

O suspeito foi encaminhado à 2ª Estação Central de Plantão Digital da Polícia Civil (PCMG), que segue com as investigações.