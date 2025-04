Homem é esfaqueado no pescoço por ‘atrapalhar’ outro em mercearia em MG

Um homem de 62 anos foi esfaqueado no pescoço enquanto estava em uma mercearia, no município de Imbé de Minas, na Região do Vale do Rio Doce, na tarde dessa quarta-feira (2/4). O suspeito foi preso e confessou que deu o golpe porque a vítima o “atrapalhava” na mercearia.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi socorrida por populares antes da chegada dos militares. Ele foi levado ao posto de saúde municipal e, posteriormente, encaminhado a um hospital em Caratinga, onde segue internado.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito fugiu e foi encontrado em casa com a arma do crime. Aos policiais, ele confessou ter esfaqueado o homem, sob a justificativa de que ele estava “atrapalhando" sua presença na mercearia.

Uma testemunha relatou que viu o autor no entorno da mercearia momentos antes do crime. Segundo ela, a vítima entrou no estabelecimento após ser chamada por funcionárias da loja que já a conheciam.

Momentos depois, o suspeito se aproximou por trás da vítima e desferiu um golpe de faca no pescoço dela, sem qualquer abordagem, provocação ou motivo aparente.

A faca foi apreendida e o suspeito preso por tentativa de homicídio. Segundo a PM, ele tem passagens por crimes como lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, entre os anos de 2015 e 2024. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil que vai investigar o caso.