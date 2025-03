Agressor de Papini é condenado à prisão por tentativa de homicídio

Oito anos depois do crime, o engenheiro Rafael Batista Bicalho, de 27 anos, foi condenado a cinco anos e cinco meses de prisão em regime semiaberto por tentativa de homicídio contra o médico Henrique Figueiredo Papini de Moraes, de 30 anos, em júri popular que encerrou na madrugada desta sexta-feira (28/3). O crime aconteceu em setembro de 2016, na saída de uma boate no Bairro Olhos D’Água, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Rafael Bicalho foi condenado pelo Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri por tentativa de homicídio simples privilegiado, com pena de cinco anos e cinco meses de prisão em regime semiaberto, sem direito de recorrer em iberdade. A sentença foi emitida pelo Juiz Luiz Felipe Sampaio Aranha.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Rafael e os amigos Thiago Motta Vaz Rodrigues, Hélio Alberto Borja Brum e Felipe Alvim Gaissler tentaram matar Henrique com sucessivos socos e chutes, “não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às vontades dos acusados”. Ao longo do processo, os amigos foram sendo retirados da acusação, restando apenas o engenheiro.

Argumento de lesão corporal

O advogado de defesa de Rafael, Zanone Júnior, contesta a denúncia. Para ele, o que houve foi uma lesão corporal. “O que vamos tentar mostrar para os jurados é que não houve esse intento homicida. Em um primeiro momento, quando a notícia veio à tona e o rapaz deu entrada no Biocor, falavam que seis jovens teriam se reunido, planejado um ataque e espancado o Henrique”, afirma.

Em entrevista ao Estado de Minas, por sua vez, Henrique Papini afirma que os fatos e as provas estão muito bem documentados no processo. “As sequelas permanentes deixadas por ele também fazem as pessoas terem a noção da gravidade e de imaginar que a intenção não era só uma lesão.” O médico, que ainda era estudante quando foi agredido, sofreu hemorragia cerebral, fratura nos ossos da face e traumatismo craniano, resultando em sequelas graves. Ele tem paralisia facial, surdez no ouvido esquerdo, perda parcial do olfato e do paladar, além de problemas de visão e equilíbrio. Amante dos esportes, Papini revelou ao EM, em 25 de fevereiro, que teve que trocar os jogos em equipe por modalidades individuais, como a corrida.

De acordo com a tese da defesa de Rafael, entretanto, o fato de os outros acusados terem deixado de responder pelo crime mostra que não houve uma premeditação. “A Justiça desmontou a tese de grupo, de plano homicida. Aconteceu uma briga. Se o meu cliente Rafael quis ou não atentar contra a vida do outro, com a intenção de matar ou lesionar, quem vai decidir é o povo”, diz Zanone.

A motivação para a prática do delito também não seria o ciúmes de Rafael, pelo fato de Henrique estar namorando a ex do engenheiro, conforme alega o MPMG na denúncia. De acordo com a defesa, o motivo para a briga seria o fato do médico zombar de Rafael, fato nunca alegado pelo acusado em nenhuma fase da investigação ou do processo.