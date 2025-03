Vereador do Sul de Minas é preso suspeito de abuso sexual de adolescente

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O vereador Marcelo Henrique de Mello Alves (Podemos), de Nepomuceno, no Sul de Minas Gerais, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (27/3), suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 15 anos. A prisão ocorreu após a vítima ser atendida na Santa Casa da cidade, onde foi constatado sinais de abuso sexual.

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente relatou que o abuso aconteceu após uma conversa em rede social com o vereador. No relato, a vítima informou que, na última terça-feira (25/3), foi convidada pelo político a ir até sua casa para receber um objeto.

Ao chegar, o vereador teria levado o adolescente para um quarto, fechado a porta e cometido o ato sexual sem seu consentimento. A equipe médica da Santa Casa confirmou os sinais de abuso na vítima.

Em depoimento à polícia, o vereador negou as acusações, afirmou que não recebeu ninguém em sua residência e que desconhece a vítima. O Estado de Minas buscou contato com a defesa do vereador, mas, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.

Após a decretação da prisão preventiva, o vereador foi encaminhado ao Presídio de Lavras, no Sul de Minas. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais em busca de mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.

A Câmara Municipal de Nepomuceno se pronunciou publicamente sobre a prisão do vereador Marcelo Henrique de Mello Alves (Podemos), suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 15 anos. Em nota, publicada nas redes sociais, a Presidência da Casa manifestou repúdio a qualquer ato que “atente contra a dignidade e a integridade de crianças e adolescentes”.

No comunicado, o Legislativo municipal reforçou seu compromisso com a legalidade, a moralidade e a proteção da infância. O texto enfatiza, ainda, que a responsabilização deve ocorrer com base em provas e nos trâmites legais pertinentes. “[...] sendo inadmissível qualquer tipo de impunidade, especialmente quando se trata de crimes que geram tamanha repulsa social”, informa o texto.