Homem é preso com drogas e munição depois de pedido de medida protetiva

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte irregular de armas no bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na segunda-feira (7/4). A prisão ocorreu depois de uma denúncia feita por uma ex-namorada do suspeito que pediu uma medida protetiva contra ele.

Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da capital, a jovem, de 20 anos, procurou a Casa da Mulher Mineira pedindo uma medida protetiva contra o ex-namorado em 27 de março, alegando que ele a ameaçava.

De acordo com a delegada Ariane Pimenta, o Juizado de Violência Doméstica expediu um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. No local, a equipe policial encontrou armas brancas, munições, dinheiro, drogas e materiais usados no tráfico de drogas.

“No quarto dele, foi encontrada quantidade considerável de maconha, diversos saquinhos com a mesma droga prontos para a comercialização, comprimidos possivelmente da droga conhecida por êxtase, recipientes cilíndricos utilizados para armazenar cocaína e certa quantia em dinheiro”, informou a delegada.

Conforme registros, os policiais apreenderam duas facas, quatro balanças, 36 munições de calibre .22, tabletes e porções de cocaína, seis pedaços de LSD, além de quatro tabletes e 136 sacos contendo pequenas porções de maconha e recipientes para armazenamento individual de drogas.

O suspeito foi conduzido à delegacia e permaneceu em silêncio. Questionado sobre a acusação de violência doméstica, o homem negou ter ameaçado a vítima. Ele contou que teve um desentendimento com o atual namorado da jovem, mas em nenhum momento a ameaçou.

A ocorrência do flagrante pela posse de drogas será encaminhada à delegacia especializada e a investigação que apura o crime de ameaça segue na Deam, em BH.