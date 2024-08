Uma pessoa morreu em um acidente entre dois veículos, um Astra e um Uno, na noite de sexta-feira (2/8), no quilômetro 435 da rodovia MGC-135, na zona rural de Engenheiro Caldas, no Norte de Minas Gerais. A ocorrência foi atendida por soldados de duas corporações do Corpo de Bombeiros, de Montes Claros e Bocaiuva.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o veículo Astra tentou fazer uma conversão irregular no local e provocou o acidente.





O Astra bateu na lateral do Uno, no lado do motorista. O choque aconteceu quando o condutor do Astra tentou entrar numa estrada vicinal, que dá acesso a São Norberto. Cinco pessoas, sendo dois adultos de 38 e 35 anos, dois adolescentes de 15 e 12 anos e uma criança do sexo masculino de 6 anos, estavam no veículo e não se feriram.







Com o impacto provocado pela colisão, o Uno foi arremessado para as margens da rodovia. Nele estavam três pessoas. Com o impacto, o motorista, de 57 anos, morreu ao bater a cabeça. Os outros dois ocupantes do veículo nada sofreram.