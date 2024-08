Um idoso morreu ao tentar escapar de um incêndio ocorrido em um prédio, na Rua Araguari, Barro Preto, na Região Central de Belo Horizonte. Ele tentou escapar do fogo, , na noite desse sábado (3/8), saltando do segundo andar. As causas das chamas são desconhecidas.





Era por volta das 20h30 quando o fogo começou e o Corpo de Bombeiros foi chamado. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), o incêndio aconteceu no segundo andar do prédio, que fica quase na esquina com a Rua Tupis.





Sete equipes de bombeiros foram empenhadas no combate ao fogo, mas na chegada dos soldados ao local, eles encontraram o idoso com um sangramento na cabeça. Ele foi socorrido e atendido pelo Samu.





Testemunhas contaram que o idoso tinha saltado do segundo andar para tentar escapar do fogo. Já na ambulância do Samu, o homem apresentou um agravamento no estado de saúde e morreu.





Ainda segundo os bombeiros, outras três pessoas foram socorridas, sendo necessário o uso de escada Magirus para retirá-las pela janelas. Nenhuma das pessoas resgatadas sofreu ferimentos ou queimaduras.