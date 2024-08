A morte de um homem, de 68 anos, durante um ritual do Santo Daime, em Macacos, distrito de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é investigada pela Polícia Civil. A cerimônia foi realizada na madrugada desta terça-feira (6/8), quando o homem passou mal e morreu. O corpo dele não apresentava sinais de violência.





Segundo informações da Polícia Militar, o homem sofreu um ataque cardíaco fulminante. Ele teria tomado um chá de ayahuasca, bebida que faz parte do ritual da religião.





Em princípio, a polícia trabalha com a hipóteses de que o homem teria tido um mal súbito, mas como existe a possibilidade do ataque cardíaco ter sido causado em função da ingestão do chá, o corpo do idoso passa por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). A análise é considerada fundamental para o prosseguimento das investigações da polícia Civil.





A religião do Santo Daime foi criada no Norte do Brasil, na década de 1920. Segundo frequentadores da Igreja do Culto Eclesiástico da Fluente Luz Universal, de Macacos, o homem tinha o costume de tomar o chá há cerca de 30 anos, quando se converteu.