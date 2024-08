A Prefeitura de Florestal, na Região Metropolitana de Minas Gerais, está sendo obrigada pela justiça a fornecer uma fórmula infantil para alimentação adequada de um bebê de 11 meses com quadro de desnutrição. O município tem cinco dias para iniciar o fornecimento. Em caso de descumprimento, pode haver bloqueio de verbas públicas.

Segundo o Ministério Público estadual (MPMG), a criança está com desnutrição e a família encontra-se em situação de profunda vulnerabilidade social e econômica, não tendo renda suficiente para comprar os suplementos. A ordem foi dada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), atendendo a pedido do MPMG.



Os suplementos haviam sido indicados por médico e assistente social da cidade, mas a distribuição acontece apenas para lactantes até seis meses de idade, caso as mães não consigam amamentar, conforme o regulamento da Secretaria de Saúde de Florestal.

Segundo o MPMG, a mãe do bebê tem histórico de uso de drogas, inclusive durante a gestação. A avó materna, responsável pela guarda da criança, procurou então o Ministério Público com as receitas, que previam o consumo de três latas de 400 gramas por semana. A compra em farmácias privadas resultaria no comprometimento de mais da metade da renda mensal da avó.

A partir da decisão judicial, a prefeitura deverá fornecer as quantidades indicadas nos receituários até que o quadro de desnutrição seja superado. Na ação do MPMG, há referência ao artigo 227 da Constituição, que diz respeito ao direito à vida, à saúde e à alimentação, entre outros. "É dever da família, da sociedade e do Estado".

Além disso, ressalta o MP, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) atribui ao poder público a responsabilidade de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos de crianças e adolescentes.

A reportagem procurou a prefeitura de Florestal, mas não teve retorno até o momento da publicação da matéria.