Advogado defende cassação de Bim da Ambulância por quebra de decoro

Em novembro do ano passado, Bim da Ambulância foi reeleito para a Câmara de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Corregedoria da CMBH ainda não recebeu ofício

Histórico

O advogado Mariel Marley Marra quer que a Câmara Municipal de(CMBH) apure atos que podem configurar quebra de decoro por parte de(PSD). O parlamentar viralizou nas redes sociais nos últimos dias por postar vídeo seminu, sentado em uma privada enquanto realizava necessidades fisiológicas A publicação fez com que o advogado endereçasse ofício à corregedoria do Legislativo da capital mineira. A recomendação dele é pela cassação do mandato.Bim, que obteve 6.022 votos na eleição de 2020, foi passar o feriado de 1° de maio em Búzios, no Rio de Janeiro. Na casa em que estava hospedado, resolveu filmar o momento íntimo no banheiro.“É evidente que todo ser humano possui necessidades fisiológicas, contudo, questiona-se a real necessidade desta exposição pública, a qual não repercutiu negativamente somente em relação à pessoa do parlamentar, ora Representado, mas também sobre a dignidade do cargo de vereador e da imagem da Câmara Municipal de Belo Horizonte”, diz Mariel Marra, no documento em que pede providências.Para sustentar o pedido, o advogado cita outros casos envolvendo Bim, como o incentivo, por meio do, à participação de seus seguidores em sorteios de carros. A participação do parlamentar em um “racha”, corrida automotiva ilegal, também é mencionada.“Os fatos narrados nesta representação caracterizam-se, por si, atitudes que desprestigiam a Câmara Municipal de Belo Horizonte e os seus membros, em flagrante prejuízo da imagem do Poder Legislativo”, alega, ao justificar que o Parlamento apure possível quebra de decoro. Para tanto, ele pede a instalação de comissão com o objetivo de investigar os casos.Contactado pelo, Bim da Ambulância classificou o ato como perseguição por parte de Mariel Marra. Ele afirmou que a atitude do advogado é preconceituosa e configura, em suas palavras, “racismo”.“Meu Instagram não foi criado para ser político, e sim para ser algo pessoal, de compartilhar (conteúdo) com pessoas que convivem comigo e me conhecem, meu dia-a-dia, minha superação e tudo o que passo”, justificou, ao tratar do polêmico vídeo na privada.Bim crê que o fato de ser vereador não o impede de exercer funções típicas de um digital influencer — papel que também alega ser. Ele explicou que fez um vídeo mostrando as instalações da casa em que estava hospedado no interior fluminense. Então, desafiado por um seguidor, resolveu mostrar o momento íntimo.“Quem não me acompanha — o que é o caso dele — de ver que estou, também, trabalhando e desenvolvendo o personagem Bim do Instagram, outra ferramenta que estou trabalhando, acaba ficando um tanto desconecto à linha do tempo de tudo o que acontece em meu dia-a-dia”, sustentou.A reportagem procurou, também, o vereador Doutor Célio Fróis (Cidadania), que é o corregedor do Parlamento belo-horizontino. Embora tenha repudiado o ato do colega, ele afirmou não ter recebido documento solicitando a apuração da situação.“A corregedoria não recebeu nada ainda. O que eu vi foi um ato isolado do vereador, que não se refere em nada à Câmara de BH. O vereador estava no Rio de Janeiro. Não concordo com aquilo. É uma atitude que não é compatível com quem ocupa um cargo público”, falou.Bim da Ambulância tem 589 mil seguidores na rede social de fotos e vídeos. Ele costuma publicar diversos conteúdos mostrando seu cotidiano. Em janeiro, causou aglomeração de fãs ao passar por Governador Valadares, no Vale do Rio Doce Mariel Marley Marra , por seu turno, ganhou notoriedade ao pedir o impeachment de políticos famosos. Em 2018, solicitou o impedimento de Fernando Pimentel (PT), que governava Minas Gerais. O ex-presidente Michel Temer (MDB) também já foi alvo dele.