Vereador de BH causa aglomeração: 'COVID-19 é ser vivo no meio de nós'

Atuação nas redes social alçou Bim da Ambulância ao posto de influenciador digital. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Histórico

Vereador dee influenciador digital, Bim da Ambulância (PSD) provocou aglomeração nas ruas de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Muito afeito às redes sociais, ele costuma narrar todos os passos de sua rotina. Em férias e rumo à Bahia, passou pelo interior mineiro e gerou aglomeração. Mesmo em tempos de, ele e diversos populares, sem máscaras e distanciamento se juntaram para fotos e vídeos nas ruas da cidade.No Instagram, Bim acumula mais de 450 mil seguidores. Oquestionou o parlamentar sobre os possíveis riscos queem meio a uma pandemia podem proporcionar."A nossa preocupação vai muito além disso (se contaminar). É só conviver. Saber viver. É um negócio que ninguém vai conseguir frear. Quem pegou, pegou, Quem não pegou, vai pegar. A COVID-19 é um ser vivo no meio de nós. Alguns organismos vão sentir mais, outros vão sentir menos e outros não vão nem sentir. Tanto que, até hoje, não fiz exame nenhum”, disse.Ainda segundo o vereador, pendências financeiras o “impedem” de ter mal-estares prolongados. “Tenho um tanto de dívidas e um compromisso financeiro tão alto que fico mais preocupado com isso que com outros “trem” (sic). Vem o corpo ruim e você acha que é mal olhado, mal-estar e indisposição. (Quando) dá aquela encostada em casa e lembra de uma dívida que você tem, supera qualquer tipo de adversidade no corpo”, completou.Nas redes sociais, Bim postou outros stories — postagens que desaparecem após 24 horas — em Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha. Por lá, as cenas se repetiram: admiradores fazem fila para registrar os momentos ao lado do ídolo.Colega de partido do prefeito belo-horizontino, Alexandre Kalil, ferrenho defensor das medidas restritivas para conter o coronavírus, Bim não crê que sua percepção sobre aafeta a relação com o chefe do Executivo.“O vereador Bim é um personagem, uma pessoa, uma figura, um ser público. O prefeito é outro, totalmente distinto. Cada um com suas atribuições. Me comparo a um servente. Ele é o pedreiro e, o povo, o mestre de obras. Estou no meu momento de lazer, de férias”, sustentou.O parlamentar, garante respeitar normas de contenção da doença em ambientes onde regras do tipo são impostas. “Em local que é necessário fazer a utilização de máscaras e as pessoas me pedem para usar, utilizo sem demagogia e respeitando a área deles. Na rua, o ditado é diferente. Dentro das quebradas e da comunidade é diferente. Vivo em uma realidade e me adapto a ela”, pontuou.Em setembro, este jornal mostrou que Bim da Ambulância liderava ranking sobre a popularidade dos vereadores belo-horizontinos na internet . A referência dos dados era o último mês de julho.A partir de segunda-feira (11), Belo Horizonte retorna à fase de controle do processo de flexibilização das atividades comerciais . Apenas atividades tidas como essenciais poderão funcionar.