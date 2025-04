Homem que incomodava vizinhos com som alto é morto durante briga

Um homem de 41 anos foi assassinado a tiros no Bairro São Geraldo, em Pirapora, Região Norte de Minas Gerais, no último sábado (5/4). De acordo com a Polícia Militar (PMMG), um suspeito de 32 anos foi preso e assumiu o crime, alegando legítima defesa após uma briga com a vítima. A discussão teria sido motivada por antigos desentendimentos sobre som alto.

Segundo a corporação, após serem acionados com a informação de um possível homicídio, os militares encontraram a vítima caída perto de uma bicicleta. Ao perceberem que ela ainda estava viva, os policiais a colocaram na viatura e seguiram para o hospital. No caminho, encontraram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu o atendimento. A vítima foi levada ao hospital, onde teve a morte confirmada.

O principal suspeito do crime afirmou à PM que, há cerca de oito anos, a vítima incomodava os vizinhos com som alto, situação que o obrigava a sair de casa com a família todo fim de semana. Ele contou que, ao retornar para sua residência no sábado (5), saiu a pé para a casa da mãe e, no caminho, o homem teria esbarrado nele, iniciando uma briga.

O suspeito relatou ainda que, durante a luta corporal, o vizinho sacou uma arma de fogo, mas ele conseguiu tomá-la e efetuou disparos para se defender. Após os tiros, ele afirmou ter descartado a arma em um matagal.

A versão foi parcialmente confirmada por testemunhas, que disseram à PM que a vítima, de fato, incomodava a todos com som alto há anos e oprimia os vizinhos ameaçando-os de morte.

No local do crime, os policiais apreenderam um celular e dois estojos vazios de calibre .38. O material foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil (PCMG) junto com o suspeito. A arma usada no crime não foi localizada. O caso será investigado.