Leite ganha mais espaço nas mesas dos brasileiros

Nos últimos anos, o leite ganhou novo protagonismo na alimentação dos brasileiros, fortalecendo sua presença nas mesas e nos encontros sociais. Impulsionado por fatores socioeconômicos, culturais e nutricionais, o leite tem reconquistado espaço e relevância. E esse movimento vai além das redes sociais — reflete também no comportamento de consumo e nas tendências de mercado do alimento mais consumido no planeta e lembrado no último domingo (1/6), Dia Mundial do Leite.

Segundo o Relatório Anual da Associação Brasileira da Indústria de Lácteos Longa Vida (ABLV) de 2024, publicado em 2025, o segmento de leite UHT, o popular “leite de caixinha” — presente em mais de 90% dos lares brasileiros — mantém uma trajetória ascendente, com um crescimento de 252 milhões de litros em 2024, consolidando uma recuperação sólida após a pandemia.

Além disso, o aumento da produção de leite inspecionado e o estímulo ao consumo têm impulsionado esse cenário positivo, demonstrando um maior interesse pelo leite não apenas nas conversas, mas também nas prateleiras e mesas dos brasileiros.



Paralelamente, nas redes sociais, cresce a percepção de que o leite UHT se tornou novamente um item “cool” — ou, como dizem os jovens, está no “hype”, em alta, associado a tendências de comportamento e estilo de vida. As festas matinais, que viralizaram no TikTok e no Instagram, são um exemplo desse resgate, onde o leite ocupa o centro das atenções, seja em receitas, bebidas ou no tradicional café com leite.



E para na saúde?



Mais do que uma tendência, o leite de caixinha oferece valor nutricional de forma acessível, prática e democrática. “Com o estilo de vida acelerado, muitas pessoas buscam soluções que se encaixem em suas rotinas. O leite UHT voltou ao radar do consumidor, seja pela praticidade, pela versatilidade ou, principalmente, pelo custo-benefício. É um alimento completo, acessível e que entrega nutrientes fundamentais, como proteínas, cálcio e vitaminas, que fazem a diferença na saúde em todas as fases da vida”, explica a nutricionista Lara Natacci, pós-doutora pela USP.



O leite pode ser consumido puro, em smoothies, cafés ou como ingrediente em receitas rápidas. Essa versatilidade tem incentivado o aumento do consumo em momentos diversos do dia, incluindo o café da manhã e até festas e encontros.

Esse movimento reflete um cenário mais amplo de transformação no comportamento do consumidor. A busca por saudabilidade, bem-estar e escolhas mais conscientes nunca esteve tão em evidência. Segundo o relatório Top Global Consumer Trends 2025 da Euromonitor Internacional, 52% dos consumidores acreditam que estarão mais saudáveis nos próximos cinco anos do que estão agora — um dado que revela um engajamento crescente em construir uma rotina alimentar equilibrada e priorizar alimentos que realmente contribuam para a saúde.



“Essa mudança de percepção reflete a busca por opções saudáveis e práticas que se adequem ao estilo de vida dinâmico dos jovens adultos. Em um momento em que tanto se fala sobre alimentação saudável, é essencial lembrar que o leite UHT é um alimento sem conservantes, seguro e altamente nutritivo”, destaca Natacci.



Além da praticidade e saudabilidade, outro movimento que vem ganhando força e dialoga diretamente com esse contexto é o crescente interesse por alimentos ricos em proteína. Segundo o 2025 Trend Report da TrendHunter, impulsionados pelo destaque nas redes sociais e pela divulgação dos benefícios da proteína, os consumidores buscam formas simples e saborosas de atender às suas necessidades nutricionais.

Essa tendência se reflete no crescimento acelerado da categoria de produtos proteicos, que oferecem versatilidade e se encaixam facilmente em estilos de vida ativos e focados em bem-estar. O Relatório de Tendências de Alimentos e Bebidas da Mintel (2025) confirma essa realidade, mostrando que 83% dos brasileiros priorizam alimentos que proporcionem maior sensação de saciedade — um desejo diretamente relacionado ao papel das proteínas na alimentação.



“Quando falamos de alimentos proteicos, o leite merece destaque. Ele é uma fonte natural de proteínas de alto valor biológico, combinando caseína e whey protein, essenciais para a construção e manutenção da massa muscular. As proteínas, juntamente com as gorduras naturalmente presentes no leite, promovem maior sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite e na composição corporal. Por isso, o leite é uma escolha interessante tanto para quem busca mais saúde no dia a dia quanto para aqueles com objetivos específicos, como controle de peso ou melhora da performance física”, complementa a nutricionista.



Mitos e Verdades



"Leite causa inflamação no corpo": não existem evidências científicas de que o leite ou seus derivados sejam alimentos inflamatórios. Pelo contrário, estudos indicam que a ingestão de laticínios pode até melhorar quadros inflamatórios em adultos



não existem evidências científicas de que o leite ou seus derivados sejam alimentos inflamatórios. Pelo contrário, estudos indicam que a ingestão de laticínios pode até melhorar quadros inflamatórios em adultos “A maioria dos adultos não deve tomar leite.”: o leite de vaca não apenas é apropriado para o consumo humano — fruto de uma adaptação evolutiva — como é uma fonte relevante de proteínas, vitaminas e o principal alimento-fonte de cálcio



Esses dados e estudos refletem não apenas o consumo, mas também a crescente conscientização sobre os benefícios do leite e sua versatilidade na dieta brasileira. A ABLV segue monitorando e divulgando pesquisas que ajudam a entender melhor o comportamento do consumidor em relação ao leite e seus derivados.



