A nutricionista Fernanda Larralde, da BioMundo, elenca 10 motivos para incluir o leite na alimentação diária, ressaltando os benefícios à saúde que essa prática pode proporcionar.





“O leite é um alimento completo, rico em nutrientes essenciais que trazem diversos benefícios para a saúde”, afirma Fernanda Larralde. Confira os 10 motivos destacados pela nutricionista para consumir leite diariamente:





1. Fonte de cálcio:

O leite é uma das melhores fontes de cálcio, essencial para a formação e manutenção de ossos e dentes fortes. A ingestão adequada de cálcio ajuda a prevenir a osteoporose e outras doenças ósseas.





2. Rico em proteínas:

O leite contém proteínas de alta qualidade que são fundamentais para o crescimento e reparação dos tecidos corporais. Essas proteínas também ajudam na construção muscular e no fortalecimento do sistema imunológico.





3. Vitaminas essenciais:

É uma excelente fonte de vitaminas, como a vitamina D, que ajuda na absorção de cálcio, e a vitamina B12, importante para a formação de glóbulos vermelhos e funcionamento do sistema nervoso.











4.O leite é composto por cerca de 87% de água, o que contribui para a hidratação do corpo, especialmente em crianças e idosos, que são mais suscetíveis à desidratação.5.Estudos indicam que o consumo de leite pode ajudar no controle do peso. As proteínas e o cálcio presentes no leite aumentam a sensação de saciedade e podem contribuir para a redução da gordura corporal.6.O leite contém potássio, que ajuda a manter a pressão arterial em níveis saudáveis e a saúde cardiovascular em dia. Além disso, a combinação de cálcio, potássio e magnésio pode ajudar a prevenir doenças cardíacas.7.Os nutrientes do leite, como a vitamina A e os ácidos lácteos, são conhecidos por melhorar a saúde da pele, proporcionando hidratação e ajudando a prevenir condições como a acne.8.O consumo regular de leite é fundamental para o crescimento e desenvolvimento infantil, fornecendo nutrientes essenciais que suportam o desenvolvimento ósseo e muscular.9.O leite fermentado, como o kefir e o iogurte, contém probióticos que promovem uma flora intestinal saudável e melhoram a digestão, além de fortalecerem o sistema imunológico.10.O leite contém triptofano, um aminoácido que ajuda na produção de serotonina, o que pode contribuir para a redução do estresse e melhora do humor.“Ao incluir o leite na alimentação diária, é possível usufruir de todos esses benefícios, desde que não haja contraindicações médicas, como intolerância à lactose ou alergia às proteínas do leite”, ressalta Fernanda Larralde. “É importante sempre consultar um nutricionista ou médico antes de fazer alterações significativas na dieta.”