Se está tentando voltar a caber em seu jeans favorito, sente que já tentou de tudo e nunca atingiu seu objetivo de peso ideal e percebe que o número na balança está cada vez mais alto, provavelmente está precisando de auxílio de um especialista. Mas a quem pedir ajuda? Um nutricionista pode ajudar? A resposta é sim. Ao contrário de soluções rápidas como dietas da moda ou planos alimentares rigorosos, a perda de peso efetiva requer uma abordagem personalizada.

Um nutricionista especializado levará em consideração não apenas suas metas, mas também seu estado de saúde, adaptando um plano alimentar que atenda às suas necessidades nutricionais específicas. Além disso, eles considerarão suas preferências pessoais, garantindo que o plano seja viável e compatível com seu estilo de vida.

A colaboração com um nutricionista não apenas proporciona um caminho mais leve para perder peso, mas também oferece uma compreensão mais profunda de como os alimentos atuam em seu corpo, promovendo mudanças positivas que vão além do emagrecimento. Portanto, considerar a orientação de um especialista pode ser um passo importante em direção a uma jornada de saúde, bem-estar e longevidade.

Leia: Nutricionista detalha o que comer para melhorar a saúde mental

As atribuições de um nutricionista

Dieta adequada: um nutricionista pode criar um plano com estratégias personalizadas e alternativas saudáveis. Ele pode ensiná-lo a cozinhar e preparar suas refeições de maneira específica para reduzir calorias ou aumentar seu metabolismo.

Tamanho da porção: além da importância de consumir alimentos saudáveis, o nutricionista também adequará a quantidade ideal para cada tipo de alimento que você precisa consumir para ajudá-lo a atingir seu objetivo.

Estimular atividade física: praticar atividade física irá ajudá-lo a atingir seu objetivo de perda de peso mais rápido, fortalecer seus músculos, impulsionar seu metabolismo e aumentar seus níveis de energia.

Prevenir ou tratar doença: o nutricionista pode orientá-lo no controle de distúrbios relacionados à alimentação, como diabetes, obesidade, alergias alimentares, doenças gastrointestinais, câncer, transtornos alimentares, e fornecer cuidados tanto no pré quanto no pós-cirurgia bariátrica.

Prescrever fitoterápicos: um nutricionista com formação em fitoterapia também pode ajudá-lo com fitoterápicos e outras formas naturais de tratamento, para tratar várias condições de saúde.

Leia: Certos alimentos são verdadeiros heróis da nutrição, com vários benefícios



Como é perder peso sob a orientação de um nutricionista

Equilibrar proteínas, carboidratos e gorduras em suas refeições.

Estimar o tamanho das porções.

Fazer escolhas alimentares mais inteligentes.

Praticar atividades físicas que sejam gratificantes e realistas para você.

Controlar seu colesterol.

Comer mais vegetais, frutas e grãos integrais.

Usar suplementos corretamente.

Tratar alergias alimentares.

Cultivar hábitos de vida mais saudáveis

Como pode ver, o processo é mais do que apenas um plano alimentar. Seu nutricionista é o guia genuíno para toda a sua jornada e para uma vida longa e saudável, e está lá para fornecer todo o apoio educacional, prático e emocional de que precisa para atingir seus objetivos.