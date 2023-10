683

Uma proteína barata, de fácil acesso e fonte de importantes substâncias essenciais ao organismo humano como vitamina A, vitaminas B1 e B2, cálcio e fósforo. Esse é o leite , alimento rico e que acompanha a grande maioria das pessoas da infância à terceira idade. No início da vida e na fase criança, essa bebida tão consumida no mundo se torna ainda mais importante.









Nutricionista Marinna Reis destaca que o leite, incluindo o de vaca, que é o mais consumido no mundo, traz vários benefícios à saúde Arquivo Pessoal Marinna alerta que a falta do leite na infância, pode causar alguns atrasos no desenvolvimento da criança: "A falta do leite nesta fase da vida prejudica muito, principalmente se a criança não tiver uma alimentação equilibrada. Sem ele, temos que pensar em uma fórmula para suprir todos os nutrientes que o leite traz, como: uma boa quantidade de vitamina D , Vitamina A, cálcio e outros", enfatiza a nutricionista.

Evolução

Mas o leite para ser consumido em larga escala como é hoje passou por um longo processo de evolução. O que o diga quem hoje é responsável pela produção deste alimento, como o empresário e industrial André Luiz Rodrigues Junqueira, presidente do grupo Marajoara Laticínios. Ele explica que por ser um alimento de origem animal, o leite de vaca e seus derivados precisam atender a um extenso e rigoroso conjunto de normas sanitárias. “Da ordenha até seu envase na fábrica e também o seu transporte e armazenamento. De fato são muitos cuidados que precisam ser tomados, mas que são essenciais para que o leite chegue pronto e seguro para consumo de todos, inclusive das crianças”, afirma o empresário, cuja família há mais de 40 anos atua no mercado leiteiro.





Segundo André Luiz Rodrigues, o leite chegou ao alto padrão de segurança alimentar que tem hoje graças à modernização dos seus processos industriais de beneficiamento: “É um produto que passou a ser totalmente seguro para o consumo quando começou a ser produzido em escala industrial, pois dessa forma é possível acompanhar o padrão de qualidade exigido pelas normas sanitárias que temos no país", ressalta.

André explica que essa evolução do leite como produto está presente especialmente nos métodos de conservação: “Hoje, os modernos processos de pasteurização e de esterilização, por meio do método UHT [da sigla em inglês para Ultra High Temperature], garantem um produto estéril de quaisquer microorganismos nocivos a saúde e ao mesmo tempo mantêm as características essenciais de nutrição e sabor”.





André Luiz Rodrigues destaca que o leite é ainda um dos poucos alimentos produzidos em larga escala que é 100% natural. Ele explica que a legislação sanitária brasileira não permite a adição de nenhum tipo de conservante ao leite, o que faz do alimento uma opção ainda mais saudável, tanto para adultos quanto para crianças: “É um alimento completo, de alto valor nutricional, totalmente seguro para o consumo, desde que passe por todas as etapas de processamento, e altamente acessível à população".