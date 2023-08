683

Micro-ondas: funcionamento ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas que penetram nos alimentos, superfície adentro, aquecendo conforme as moléculas de água se agitam intensamente no interior do produto que sai quentinho, pronto para o consumo Stepan Kulyk/Unsplash







Opção para quem prefere a praticidade do dia a dia, a utilização de forno micro-ondas já levantou questões polêmicas quanto à qualidade dos alimentos e a garantia de saúde dos usuários. Isso porque, o funcionamento do aparelho ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas que penetram nos alimentos, superfície adentro, aquecendo conforme as moléculas de água se agitam intensamente no interior do produto que sai quentinho, pronto para o consumo.









“Alguns Utilizado para cozimento ou aquecimento, o micro-ondas não oferece riscos à saúde. Érica aponta que há formas corretas e que os cuidados envolvem principalmente a escolha do material do recipiente utilizado e o aquecimento de maneira uniforme para garantir a qualidade sanitária do produto final.“Alguns plásticos , quando aquecidos, podem liberar o bisfenol A (BPA) e os ftalatos, que potencialmente podem causar problemas de saúde a longo prazo. Essas substâncias têm sido associadas a distúrbios hormonais e a outros problemas de saúde”, pontua a nutricionista.

Atenção aos tipos de plásticos que levam ao micro-ondas

A nutricionista explica que, visualmente, não é simples identificar os tipos de plásticos adequados para o uso de micro-ondas e dá dicas para manuseio dos alimentos de forma segura ao utilizar o aparelho: