Após empurrar PM, "Gelado" é convidado por MC Poze para festa em mansão

Um homem fantasiado de Gelado, personagem do desenho animado Os Incríveis, foi uma das figuras que mais repercutiram durante a saída de MC Poze da prisão, nesta terça-feira (3). Ele foi flagrado empurrando um policial militar ao tentar ajudar o rapper Oruam a fugir do agente durante uma confusão generalizada.

Após o vídeo viralizar, Vinicius Reis fez um apelo nas redes sociais para que internautas o ajudassem a conhecer MC Poze. Após tomar conhecimento do caso, o funkeiro o convidou para uma festa em sua casa. O evento, que contou com a presença de familiares e amigos do cantor, foi realizado para comemorar a liberdade de Poze.

O momento do encontro entre o MC e o fã foi publicado por Vinicius em redes sociais. Na legenda, ele escreveu: “Isso aqui está marcado pra história, nunca vou esquecer, @pozevidalouca, te amo paizão”.

MC Poze saiu ovacionado de presídio

Poze foi solto nesta terça-feira (3) após ter a prisão temporária revogada pela Justiça do Rio de Janeiro. O funkeiro havia sido preso em casa, na madrugada de quinta-feira (29), no Recreio dos Bandeirantes, sob suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas.

Uma multidão de fãs, amigos e familiares aguardaram o cantor, com direito a trio elétrico, na saída do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Tudo parecia controlado até a chegada do rapper Oruam no local, quando uma confusão generalizada se instaurou. O cantor subiu em veículos estacionados na rua do presídio e policiais militares usaram spray de pimenta para dispersar a multidão.

Gelado

