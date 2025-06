Spray de pimenta, confusão e aplausos: a saída de MC Poze do presídio

O cantor MC Poze foi solto nessa terça-feira (3) após ter a prisão temporária revogada pela Justiça do Rio de Janeiro. O funkeiro havia sido preso em casa, na madrugada de quinta-feira (29/5), no Recreio dos Bandeirantes, sob suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas.

Uma multidão de fãs, amigos e familiares aguardam o cantor, com direito a trio elétrico, na saída do Complexo de Gericinó. O encontro foi marcado após uma convocação feita no perfil oficial do cantor no Instagram.

O momento em que o cantor sai e abraça a esposa, Viviane Noronha, no meio da multidão já chama atenção nas redes sociais.

“Amanhã a partir das 13h todos estão convidados a demonstrar seu carinho para o Poze na sua saída do presídio de forma pacífica e organizada! Vamos fazer uma festa linda para receber ele em frente ao Complexo de Gericinó”, disse a mensagem.

Rapper Oruam causa alvoroço

Após a chegada de Oruam, uma confusão generalizada se instaurou. O rapper subiu em veículos estacionados na rua do presídio e policiais militares usaram spray de pimenta para dispersar a multidão.

Nas redes sociais, internautas criticaram a multidão que se aglomerou em frente ao presídio. “Muito lindo ver um povo unido por uma questão tão nobre, fico até comovido”, ironizou um usuário no X. “Terror dessas pessoas é o trabalho, uma hora dessa e todo mundo com tempo”, criticou outro. “Realmente o nosso Brasil está no buraco”, opinou um terceiro.

Esposa de MC Poze esperou cantor em meio à multidão

Através da conta do marido, Viviane Noronha, que está sendo investigada por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, publicou um vídeo em meio à aglomeração.

Desembargador destaca focos das investigações



O habeas corpus foi concedido pelo desembargador Peterson Barroso, que considerou que a prisão do cantor não era essencial para a investigação. O magistrado destacou que o foco das investigações deveria ser nos líderes de facções criminosas, e não em artistas como Poze.

Medidas cautelares



Apesar da soltura, o MC Poze deverá cumprir seis medidas cautelares, que incluem:

Comparecimento mensal em juízo até o dia 10 de cada mês;

Proibição de sair da comarca do Rio de Janeiro;

Disponibilidade para contato imediato com a Justiça;

Proibição de mudar de endereço sem comunicar o juízo;

Proibição de contato com outros investigados ou membros do Comando Vermelho;

Entrega do passaporte em até cinco dias, caso possua.