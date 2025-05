Carro de R$ 1 milhão de MC Poze é apreendido novamente durante operação no Rio

Durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro realizada nesta quinta-feira (29), MC Poze do Rodo foi preso e teve seu carro de luxo, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, apreendido. Segundo informações divulgadas pela corporação ao portal LeoDias, o veículo estava registrado oficialmente como preto, mas circulava pintado de vermelho, cor frequentemente associada à facção Comando Vermelho. Essa alteração, considerada uma infração administrativa, motivou a retenção do automóvel.

Qual a ligação entre a cor do carro e a investigação?

A mudança na pintura do veículo reforça a linha de investigação que aponta uma possível associação do cantor com o crime organizado. MC Poze já é alvo de apurações por apologia ao crime e suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A cor vermelha, de acordo com a Polícia, teria sido um elemento simbólico suficiente para justificar a apreensão, por representar uma suposta alusão à facção criminosa.

Em outubro de 2024, o mesmo carro, junto com outro modelo de luxo pintado no mesmo tom vermelho, já havia sido apreendido durante a “Operação Rifa Limpa”, que investigava fraudes em sorteios e entrega de prêmios por meio de rifas organizadas online. Apesar da ação policial, MC Poze demonstrou desdém à época e chegou a fazer piada com a situação nas redes sociais.

Como MC Poze reagiu?

Ao contrário do que muitos poderiam esperar, o funkeiro não aparentou preocupação. Após a apreensão anterior, ele publicou um vídeo nas redes sociais debochando do caso e se referindo aos carros com apelidos carinhosos: “Minhas naves, mané. Ah lá, meus carros. Fábio Júnior tá ali; Menor Mau, tá ali… Já estou escutando daqui: ‘Papai vem me buscar’. Tô chegando, filhotes”, disse em tom de brincadeira.

Agora, com uma nova detenção e o mesmo veículo envolvido, a situação de MC Poze se complica, e as investigações seguem em curso.

