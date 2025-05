MC Poze do Rodo é preso por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O MC Poze do Rodo, nome artístico do cantor Marlon Brandon Coelho Couto, foi preso nesta quinta-feira (29/5), no Rio de Janeiro, pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil. Ele é investigado por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com as investigações, Poze realiza shows em áreas dominadas pelo Comando Vermelho.

Os policiais cumpriram um mandado de prisão temporária na casa do músico, em um condomínio de luxo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele não deu declarações. “Queremos entender o motivo dessa nova prisão. Essa é uma narrativa já antiga. Se ele não for liberado, vamos entrar com um habeas corpus”, declarou o advogado de Poze, Fernando Henrique Cardoso Neves, ao G1.

Mc Poze acaba de ser preso pela Policia Civil



Segundo a Polícia Civil, os shows eram realizados em áreas dominadas pelo Comando Vermelho (CV), com segurança feita por traficantes armados com fuzis. A investigação ainda cita que as músicas do MC fazem “clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo” e “incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes”.

Ainda de acordo com a investigação, a facção utiliza os shows para ”aumentar seus lucros com a venda de entorpecentes, revertendo os recursos para a aquisição de mais drogas, armas de fogo e outros equipamentos necessários à prática de crimes”.

“A Polícia Civil reforça que as letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e os financiadores diretos dos eventos criminosos”, declarou a instituição em nota.

Em novembro de 2024, Poze e a mulher, Viviane Noronha, foram alvos de outra investigação da Polícia Civil. Na Operação Rifa Limpa, foram apreendidos carros de luxo e joias. A ação investigava sorteios ilegais nas redes sociais.

Os bens foram devolvidos no mês passado, por decisão da Justiça. Na ocasião, o juiz responsável defendeu que não viu os itens apreendidos não teriam relação com a investigação.