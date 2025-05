Após a prisão de Oruam, MC Poze dispara: ‘Falo, ando junto, mas não confio’

A prisão do rapper Oruam, nesta quarta-feira (26), movimentou o cenário do trap nacional e gerou reações imediatas. Entre elas, a de MC Poze, que fez uma publicação enigmática nas redes sociais. “Falo, anjo junto, brinco, dou risada, troco ideia, mas não confio”, escreveu o cantor nos stories do Instagram.

Além da mensagem enigmática, Poze ainda usou como trilha sonora a recém-lançada Lei Anti-Oruam, música do próprio Oruam, e adicionou emojis.

Story Poze Do Rodo – Reprodução Instagram

Na manhã desta quarta-feira (26), a Polícia Civil prendeu Oruam em sua mansão no Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A operação visava cumprir um mandado de busca e apreensão relacionado a disparos de arma de fogo em São Paulo, no fim do ano passado. No local, os agentes encontraram o um homem procurado por envolvimento com uma organização criminosa.

Além disso, foram apreendidos uma pistola 9mm, armamento de airsoft e simulacros de arma de fogo.

MC Poze e Oruam já colaboraram em diversas músicas de sucesso, como Mundo Covarde, Filho do Deputado, Desde Menorzin, Intenção e Indecisão.

