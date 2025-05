MC Poze em Bangu 3: cantor pede para ficar na área do Comando Vermelho

Segundo os investigadores, o cantor Marlon Brendon Coelho Couto, o MC Poze, teria solicitado para ser mantido na ala dominada pelo Comando Vermelho (CV), dentro da penitenciária de Bangu 3, localizada no Complexo de Gericinó, Zona Oeste da capital fluminense, a revelação foi feita por fontes da Polícia Civil do Rio de Janeiro ao portal Metrópoles.

Poze teve receio em dividir o espaço com detentos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), facção rival do CV. Segundo agentes penitenciários, é procedimento padrão no Rio questionar novos internos sobre possíveis vínculos com organizações criminosas. A medida visa evitar confrontos e preservar a vida dos detentos, especialmente em unidades de segurança máxima como a de Bangu.

A prisão do artista veio após investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que, de acordo com a polícia, teria reunido elementos suficientes para justificar o pedido de prisão temporária. Poze estaria envolvido com membros da alta cúpula do Comando Vermelho e seria peça ativa na disseminação da influência da facção, inclusive nas redes sociais.

Em novembro de 2024, uma operação da Polícia Civil apreendeu carros de luxo e joias do artista. Em abril deste ano, ele comemorou uma vitória judicial ao recuperar os bens. Agora, diante de um cenário mais delicado, MC Poze precisa lidar com os impactos da prisão e da repercussão que seu pedido gerou nos bastidores do sistema penitenciário.

