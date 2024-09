"A gente sempre defende o jogo responsável"

Ricardo Carlini

A Mineira da Sorte Loterias (MSL) e a Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG) lançam a sua nova modalidade de “loteria passiva”. O ‘Trem das 11’, disponível amanhã nos mais de 2 mil pontos de venda do estado, utiliza um sistema de sorteio com 11 dezenas entre 22 possíveis, oferecendo prêmios para quem acertar todos os números ou nenhum. Para explicar a novidade, o EM Minas, programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, recebeu o consultor estratégico e comercial da MSL, Amilton Noble.



Após o sucesso das raspadinhas, a empresa lança um novo produto com prêmios que podem chegar até a R$ 500 mil, de acordo com Amilton Noble. “É possível uma pessoa ganhar sozinha R$ 500 mil. Matematicamente, exatamente pela concepção de você ter um produto de 22 números sorteando 11”, explicou o consultor da MSL.



O jogo será vendido em todas as regionais de Minas Gerais, em estabelecimentos comerciais como bares, cafés, padarias, lanchonetes, farmácias, dentre outros. Parte da arrecadação da loteria será revertida em programas e para entidades do governo do estado. “Essa é a essência de uma loteria do estado. Que os recursos arrecadados sejam utilizados em transferências para causas beneficentes”, ressaltou Noble, que ainda comentou sobre as recentes polêmicas envolvendo bets e jogos de cassino no Brasil. A íntegra da entrevista pode ser conferida a seguir.



Completou um ano de raspadinhas. É sucesso em Minas?

É sucesso. Na realidade, o mercado de Minas Gerais é extremamente desafiador, mas a expertise dessas empresas fez com que no primeiro ano de atuação, que completamos agora em outubro, já atingissem mais de 2 mil pontos de venda. Bem dentro do planejado.



É verdade que com a raspadinha junto com a loteria de Minas leva parte do investimento dos apostadores para questões sociais?

Essa é a essência de uma loteria do estado. A Loteria Mineira é uma entidade que completou 100 anos no ano passado, e uma das premissas de uma operação de loteria é que os recursos arrecadados sejam utilizados em transferências para causas beneficentes e entidades do governo de Minas Gerais.



Por que todo jogo é chamado de jogo de ‘azar’ e não de ‘sorte’?

No Brasil, você tem uma certa hipocrisia quando se fala em jogos. Os jogos são proibidos no país desde 1946, quando o presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu todos os cassinos e jogos. Isso é uma discussão longa e atual. Existe um projeto de lei para ser votado no Senado que retoma os cassinos. A cultura do brasileiro é de apostar, se alguém não faz aposta está dissociado da sociedade. Ela é tácita com relação a aceitação dos jogos. O que se vê é um volume crescente de apostas, onde os benefícios da arrecadação de tributos não se veem, porque a maioria dos jogos de hoje são feitos de forma desregulamentada – a não ser os jogos oficiais. Eu sou um defensor de que todas as formas de jogo sejam permitidas, regulamentadas, estabelecidos os seus limites, e que os recursos sejam utilizados em causas sociais, não para outras finalidades.



Inclusive o jogo do bicho? Você é a favor da legalização?

Particularmente, falando como Amilton Noble, sou defensor de qualquer jogo. É absolutamente impossível admitir que estamos na ilegalidade do jogo do bicho há mais de 80 anos, e em cada esquina você encontra um jogo do bicho. É hipocrisia, não tem outra palavra.



Já que estamos falando em bicho, o tigrinho é crime? É estelionato?

Eu gosto muito de separar o jogo, da forma como se vende o jogo. O grande problema do Brasil é a forma como se vende o jogo. Principalmente o grande desconhecimento da maioria dos atores que estão demonizando uma atividade por desconhecimento mesmo. Existe problema no jogo do tigrinho? Existe problema no jogo do tigrinho, como em qualquer outro tipo de jogo. A meu ver o problema não é o jogo, é a forma como se comercializa o jogo. A desregulamentação foi muito nociva para o mercado brasileiro. As apostas de cota fixa são legais desde 2018, só que até hoje não foram regulamentadas. Quando você tem um mercado desse tamanho, que nasce e cresce de forma desregulamentada, ele cria suas próprias regras, aí que está o problema. O mercado passou quatro anos do governo passado, sem querer politizar a discussão, sem nenhum tipo de regulamentação.



Ele foi crescendo de uma forma gigantesca. Era absolutamente esperado que isso acontecesse, porque você associa duas paixões nacionais: paixão pelo esporte com paixão por apostas. Você tem um ambiente perfeito de um mercado que vai crescer. Obviamente, quando um mercado cresce sem regulamentação existem excessos. O que caberia ao governo, e este governo está fazendo, ao meu ver de forma lenta, é acelerar essa regulamentação. Culpar o tigrinho é culpar o mensageiro de uma mensagem ruim. O tigrinho não é o problema, o problema é a forma como ele vem sendo feito.



Culpar o influencer é também culpar o mensageiro. As empresas precisam ser culpadas pela forma com que o influencer que foi contratado passou a mensagem. Caberia a elas adotarem os princípios básicos de uma indústria madura, que é o princípio básico do jogo responsável. Nenhuma empresa desse setor deve estar dissociada dos princípios básicos do jogo responsável. Os primeiros pilares do jogo responsável são: apostar é entretenimento, não é meio de vida; apostar não é renda extra; você não tem que ir atrás de aposta para ter lucro, você tem que ir atrás para entretenimento. Qualquer coisa dissociada disso está equivocada, e esse foi o grande problema. Para mim os culpados são as empresas que contrataram os influencers e não deram os parâmetros adequados para linguagem dessas influências.



A Mineira da Sorte Loterias está lançando uma nova loteria: o Trem das 11. Como vai funcionar?

Com muito prazer estamos lançando essa loteria. É uma loteria do tipo passiva, não é raspadinha. É uma loteria em que o bilhete vai ser impresso no próprio terminal do ponto de venda. Já temos mais de 2 mil pontos de venda no estado de Minas Gerais, em comércios. Os bilhetes da loteria mineira não são comercializados em casas lotéricas. Quando você vai em uma padaria, uma papelaria, em um bar, você vai encontrar um produto da loteria mineira. A partir de segunda-feira, dia 30 de setembro, você vai encontrar o Trem das 11.



Eu li que são 22 números que você aposta e tem que acertar 11. Você tem que acertar metade?

Esse é o grande segredo do produto. A grande maioria das modalidades lotéricas você tem uma quantidade grande de números e aposta em poucos. Quando você tem uma quantidade pequena de números, como 22 números que é o menor possível das loterias disponíveis no mercado, é muito mais fácil do que qualquer outro tipo de modalidade de loteria. E as características do produto são bastante instigantes.



Se você sortear 11 números em 22, você tem 12 faixas possíveis de enquadramento. As pessoas podem não acertar nenhum número ou podem acertar 11 números. Então, de 0 a 11, você tem 12 possibilidades. O grande segredo é que de 12 faixas possíveis, você é premiado em oito delas. Obviamente você é premiado no prêmio principal se acertar 11 números. Mas você também vai ser premiado se acertar nenhum, zero números. Estamos falando de R$ 250 mil reais para 11 números e R$ 250 mil para zero, estamos falando de um prêmio possível de R$ 500 mil.



É possível uma pessoa ganhar sozinha R$ 500 mil. Matematicamente, exatamente pela concepção de você ter um produto de 22 números sorteando 11. Vamos imaginar que as bolas sorteadas sejam uma sequência de 1 a 11, quais foram as bolas que sobraram no globo? De 12 a 22. Se você comprar, simultaneamente, um bilhete que tenha as dezenas de 1 a 11 e as dezenas de 12 a 22, você acerta tanto onze acertos, quanto zero. Errou todas em um bilhete e acertou todas no segundo bilhete, então você soma. É só você pedir ao atendente a completinha do Trem das 11. Você vai pagar R$ 5 pelo jogo normal e mais R$ 5 pelo segundo bilhete da completinha. Com R$ 10 você pode sair no primeiro sorteio do dia 19 de outubro, com R$ 500 mil no bolso.



Vai ter prêmios menores, com menos números?

Aqui você ganha com dez, com nove, com oito, com três, com dois, com um, onze e zero. Então são oito faixas, a maior chance de ganhar na loteria é um produto como Trem das 11. Quem acertar 10 dezenas e quem acertar uma vai ganhar R$ 1 mil, valor líquido e com imposto já descontado. Não divide com ninguém. Essa é uma grande diferença do Trem das 11. O prêmio só sai para um ganhador, não divide, não existe hipótese de divisão do prêmio. Se não for vendido o bilhete da combinação sorteada, o prêmio fica acumulado para a semana seguinte.



E se eu e você jogamos os mesmos 11 números?

Não existe essa hipótese. O bilhete é individual, você compra um bilhete e eu compro o outro. Nunca vamos comprar um bilhete igual. A característica da loteria passiva é que você compra o bilhete e não tem nenhum feito com os mesmos números. O que você pode fazer é escolher dois números, seus dois números da sorte e os outros nove o sistema te dá exatamente para garantir que não tem divisão de prêmio.

O comerciante ganha quanto para isso? Tem que ser bom para ele

O comerciante pode ganhar no mês de outubro, mês lançamento, até 15% de comissão. A comissão padrão é de 9%, mas para o lançamento a Mineira da Sorte Loterias vai fazer bonificações, em função do volume de vendas, que pode chegar até 15% do total. O comerciante que está interessado em ser vendedor pode acessar tremdas11.com.br. É um produto vendido exclusivamente no estado de Minas Gerais, então somente um mineiro pode ganhar.



O Trem das 11 vai ter na internet também?

Não. O Trem das 11 é um produto exclusivamente vendido em um dos 2 mil pontos de venda da loteria mineira. Ele não será comercializado na internet.



Agora, como tem mais pontos de venda na Região Metropolitana, as chances de quem mora aqui são maiores?

As chances são exatamente iguais.. Quando você compra um bilhete isoladamente, as chances são iguais para todo mundo. Você compra um bilhete, eu compro um bilhete, eu tenho a mesma chance que você, independente de onde você comprou. Partindo da premissa que tem mais pessoas que compram aqui, a probabilidade de sair um ganhador daqui é maior, mas tem chance de ganhar todo mundo.



Exatamente para ter uma equidade de premiação em todo estado, nós criamos um artifício, um benefício que nós faremos um sorteio pelo número do bilhete para todas as 12 regiões de Minas Gerais. A gente garante que vai ter um prêmio em cada mesorregião administrativa de Minas Gerais, garantindo que em cada lado vai ter um ganhador do Trem das 11. Será um novo sorteio exclusivamente entre os bilhetes vendidos em cada uma das 12 regiões. A gente já sabe de onde é, já sabemos de onde foi vendido, e vale onde o bilhete foi comprado, independente de onde o ganhador reside. Se ele comprar em Juiz de Fora, ele vai concorrer aos sorteios da Zona da Mata.



Se sair R$ 250 mil para a Zona da Mata, aí você distribui prêmios de R$ 1 mil nas outras regiões?

São prêmios de R$ 1 mil com um benefício adicional. É outra característica do Trem das 11. Você compra o bilhete e, se você quiser, pode ir no site tremdas11.com.br e cadastrar o seu bilhete. Por que isso é bom? Primeiro é que eu posso te comunicar se você for sorteado. Se você esqueceu de assistir o sorteio, teve um compromisso e não conseguiu conferir, a gente vai lá e “parabéns, você acabou de ganhar R$ 250 mil ou R$ 500 mil”. Além disso, se você se cadastrar e for sorteado nos sorteios regionais você ganha o prêmio em dobro, ou seja, o sorteio é de R$ 1 mil, se você cadastrou ganha R$ 2 mil. Tem outra questão, você pode ganhar no sorteio regional e já ter ganho no sorteio das dezenas. Eles são separados. Você pode ganhar R$ 250 mil ou R$ 500 mil no sorteio das dezenas, e levar mais R$ 2 mil no sorteio regional.



Posso comprar quantos bilhetes eu quiser?

Obviamente que a gente sempre defende o jogo responsável e que você jogue dentro das suas possibilidades. A loteria é entretenimento.



Qual a sua opinião sobre essa polêmica de pessoas usando o Bolsa Família para jogar?

Eu sou totalmente contra. Eu sou a favor de que ninguém pode ser proibido de fazer o que deseja fazer. Se eu ganhar o Bolsa Família, o dinheiro é meu, eu posso jogar. Eu sou contra a utilização de recursos que deveriam ser para necessidades básicas de alimentação, higiene, saúde, para qualquer outro tipo de operação. Eu não proibiria ninguém de jogar, eu proibiria uma pessoa que recebe o Bolsa Família utilizar em operações que não sejam em necessidades básicas. Eu acho que falta o encaminhamento pelo governo. Ele deveria ter normas restritas para a concessão dos benefícios. O que eu entendo é o seguinte: você deve comprar os bilhetes da loteria mineira dentro da sua possibilidade, nem mais e nem menos. Nunca use a aposta de forma irresponsável, nunca deixe de comprar produtos de necessidade básica achando que a aposta vai ser a solução da sua vida. Esse é o pilar da operação em um jogo responsável. É o pilar da atuação da Mineira da Sorte Loterias. n