Veja a data dos primeiros sorteios dos prêmios da Nota Fiscal Mineira

Os sorteios da Nota Fiscal Mineira já tem data para acontecer e os primeiros sortudos poderão ser conhecidos no dia 16 de setembro. Nesta data serão distribuídos 621 mil em prêmios, com variação de R$ 100 a R$ 7,5 mil. Desses valores, R$ 500 mil serão para os consumidores e R$ 121 mil para as entidades de assistência social indicadas. Ainda no mês de setembro, serão realizados outros quatro sorteios, nos dias 20, 23, 27 e 30/9. No último dia do mês, será realizado o sorteio especial mensal de R$ 100 mil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Para participar dos sorteios, o consumidor precisa baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira e se cadastrar. No cadastro, ele poderá indicar até três entidades de assistência social, caso o consumidor que as indicou seja sorteado na faixa de premiação a partir de R$ 500. Nas compras entre R$ 0,01 até R$ 199, será gerado um bilhete automático para concorrer aos prêmios.





O consumidor não precisará fazer nada além de se cadastrar e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais para participar do sorteio. Com esses dois passos, o bilhete para o sorteio será gerado automaticamente. No aplicativo, será possível acompanhar todos os passos do programa, como os bilhetes gerados, as datas dos sorteios e os ganhadores.

Somando os cinco sorteios que serão realizados neste mês, as premiações de setembro chegam a R$ 3.258.750, sendo R$ 2.616 milhões para os consumidores inscritos no programa e R$ 642.750 para as entidades de assistência social indicadas. Os sorteios serão feitos com base nos números da Loteria Federal.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos