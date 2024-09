Com o desenvolvimento de um sistema que monitora, via satélite, e identifica focos de calor a uma distância de até 1,5 quilômetro das linhas de distribuição e transmissão de energia, a Cemig está reduzindo perdas. Com isso, a concessionária identifica queimadas próximas às suas linhas antes que elas sejam atingidas, reduzindo o tempo de interrupção ou até mesmo evitando desligamentos provocados por queimadas. O Sistema de Monitoramento Meteorológico da Alta Tensão (Geopat) foi totalmente desenvolvido dentro da Cemig, que conta com um setor de meteorologia que mostra em tempo real as condições climáticas em 774 municípios mineiros e que atua de forma integrada com os Centros de Operação da Distribuição e os Centros de Operação do Sistema. De 12 de setembro até a última sexta-feira foram preservadas 46 estruturas em três ocorrências antecipadas pelo Geopat, segundo informou a Cemig. As ocorrências foram registradas em Conceição do Mato Dentro, Barão de Cocais e Resplendor (foto). Segundo a Cemig, com a assertividade da indicação do local exato das ocorrências, as equipes acionadas conseguem chegar em tempo hábil para evitar o colapso da estrutura e o desligamento, sendo que quando não é possível salvar a estrutura há uma redução tempo de desligamento dos clientes, que cai para entre uma e duas horas, em função da agilidade no acionamento das equipes.





R$ 12,79 bilhões

Foi a arrecadação da 6ª Região Fiscal (Minas) da Receita Federal em agosto, com aumento real de 16,36% sobre o mesmo mês de 2023



Gastronomia



Dois eventos movimentam Belo Horizonte a partir desta semana no segmento de bares e restaurantes. De 27 de setembro a 27 de outubro, com a participação de mais de 40 restaurantes, acontece a 26ª edição do Restaurant Week, com o tema “Diversidade culinária regional”. São três menus que os amantes da gastronomia e o público em geral podem apreciar: Tradicional, com pratos entre R$ 54,90 e R$ 69,90, o Plus, entre R$ 68,90 e R$ 89,90 e o Premium, com pratos entre 89 e R$ 109. A partir de terça-feira, os amantes de um barzinho podem aproveitar a 8ª edição do Festival Botecar, com participação de 29 botecos que vão oferecer tira-gostos que farão alusão a músicas mineiras dentro do tema: “Botecar é arte: coma, viva, compartilhe”. O preço médio das iguarias deve variar entre R$ 30 e R$ 49.







Visão ampliada



Com 37 anos de mercado e 42 lojas em Minas Gerais, a rede de óticas Centro Visão ampliou seu plano de expansão com o formato de franquia, uma iniciativa desenhada depois da pandemia de COVID-19. A rede mineira de óticas prevê também o lançamento de duas novas coleções de óculos exclusivos em parceria com personalidades mineiras que serão anunciadas no mês que vem. Com 200 empregados, quase 70% deles sendo mulheres, a rede Centro Visão detém uma linha própria de produtos, a Brands of Company.



“Fatores aumentaram a renda disponível para os trabalhadores. Isso fez com que eles pagassem seus débitos. É um dado positivo, pois há uma recuperação de crédito das famílias”

Marcelo de Souza e Silva

Presidente da CDL/BH







Crédito novo

Cerca de 12 mil empresas de micro e pequeno porte tiveram pedidos de financiamento registrados no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) em agosto, com os créditos totalizando R$ 1,4 bilhão. Segundo o banco mineiro de fomento, este foi o melhor mês de 2024, com o montante representando um crescimento de 20% sobre o mês de julho. Segundo o BDMG, os resultados foram obtidos ao longo da campanha “72 meses: capital de giro”, que ampliou o prazo de pagamento, anteriormente de 48 meses. Com o desempenho, o BDMG decidiu manter a condição especial também em setembro.



Com loja nova

Com planos de investir R$ 700 milhões até 2025, o Grupo Bamaq inaugurou na última terça-feira, na região da Pampulha, a segunda loja Bamaq GWM em Belo Horizonte. A nova unidade tem 1.700 metros quadrados. “Estamos muito empolgados com a abertura da nossa segunda loja da GWM em Belo Horizonte, agora na região da Pampulha. Este passo não apenas reforça nosso compromisso com o desenvolvimento da marca e do mercado, mas também nos permite estar ainda mais próximos dos nossos clientes na região”, afirma o CEO do Grupo Bamaq, Clemente Faria JR. A empresa saiu de um faturamento no patamar de R$ 590 milhões em 2018 para mais de R$ 3,2 bilhões em 2023.





Prejuízo menor

No primeiro semestre deste ano os mineiros tiveram prejuízo de R$ 5,6 milhões com fraudes em compras on-line, segundo pesquisa da OLX, plataforma de e-commerce. O número representa uma queda de 52% em relação aos seis primeiros meses do ano passado. De acordo com a pesquisa da OLX, as principais fraudes foram o falso pagamento (43%), a invasão de conta (25%) e anúncio falso (18%). Entre os produtos, celulares e smartphones foram os índices com maior incidência de fraude (43%), seguidos por videogames (22%) e computadores (7%).