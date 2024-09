O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne na próxima semana com o mercado financeiro praticamente cravando que elevará a taxa básica de juros (Selic), hoje em 10,50% ao ano. Isso, mesmo com a inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrando deflação em agosto. E mais, essa deflação, que surpreendeu o mercado, foi puxada pela queda dos alimentos e de itens ligados aos serviços, como energia. Com isso, o IPCA no ano está em 2,85% e em 12 meses é de 4,24%. Dentro do teto da meta inflacionária para o ano.

Governo vai dar apoio financeiro a produtores afetados por incêndios



Há pressões inflacionárias no horizonte, mas as mais evidentes estão relacionadas aos efeitos da seca extrema e dos incêndios florestais que atingem o país. Nesses casos não há pressão de demanda, que se combate com medidas para restringir o consumo. Isso significa que os juros podem subir e a inflação também subir, tornando sem efeito a elevação da Selic. Além disso, de acordo com economistas, o aumento dos juros agora só surtirá efeito completo em seis meses, ou seja, será inócuo este ano.



Mesmo com essas pressões no radar, o próprio mercado financeiro projeta taxas de inflação dentro da margem de tolerância da meta inflacionária neste e no próximo ano. Em 2024 e 2025, a meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3% com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo (1,5%) ou para cima (4,5%). No Focus Relatório de Mercado divulgado esta semana pelo Banco Central, a projeção dos analistas do mercado financeiro para o IPCA este ano é de 4,30% e para 2025, de 3,92%.



Elevando os juros agora o Banco Central pode justificar que busca trazer a inflação para o centro da meta no próximo ano. Ou ainda que está agindo em linha com as expectativas do mercado financeiro. Mas o Copom decidira na contramão dos bancos centrais mundiais. o Banco Central Europeu (BCE) reduziu ontem os juros para 3,5%, com um corte de 0,25 ponto. Foi o segundo recuo seguido. O Federal Reserve (Fed – Banco Central dos EUA) também deve reduzir os juros este mês. Estes dois movimentos, sem alterar a taxa de juros no Brasil, são suficientes para aumentar o fluxo de dólares para o país, com o câmbio aliviando a pressão sobre os preços internos.

Mas se o efeito sobre o consumo tem uma defasagem de tempo, sobre os investimentos e os financiamentos o impacto é imediato. O aumento dos juros encarece o custo do crédito, inibindo o consumo de bens de maior valor, o que desestimula a indústria a investir e afeta o mercado imobiliário, que precisa de crédito para girar os negócios.



E isso no momento em que a indústria puxa o crescimento da economia e a elevação dos investimentos, o que indica aportes para aumentar a produção (leia-se oferta de produtos). Sem combater a inflação de imediato, o aumento dos juros será uma ducha de água fria sobre o setor produtivo e sobre o varejo brasileiros. Na Europa os juros caem para estimular o crescimento econômico, aqui eles vão subir para “conter a inflação”, mas esfriando a economia.

Tecnologia

R$ 186,6 bilhões é o valor dos investimentos do governo e do setor privado na indústria digital em tecnologia previstos até 2035

Haddad comemora reoneração da folha de pagamento de empresas

Efeito climático

A produção de grãos na safra 2023/2024 será reduzida em 21,4 milhões de toneladas em relação à safra anterior por causa da seca e da irregularidade das chuvas nas regiões produtoras, segundo a Conab que ontem divulgou a estimativa de uma produção agrícola de 298,41 milhões de toneladas para este ano. Apenas a soja, carro-chefe do agronegócio, a quebra da safra este ano será de 7,23 milhões de toneladas, por causa dos efeitos climáticos.

PIB de Minas Gerais cresce 0,6% no segundo trimestre de 2024

Reciclando

No ano passado foram coletados mais de 553 milhões de litros de óleo lubrificante usado ou contaminado (Oluc) no país, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustívies (ANP), evitando a contaminação de recursos hídricos numa proporção equivalente a 55 mil vezes o volume da Lagoa da Pampulha, se não fossem coletados corretamente.