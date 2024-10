Black Friday: uso de dados gera impacto nas vendas

A Black Friday, que este ano acontece no dia 29 de novembro, é um dos períodos do ano de aquecimento de consumo. Segundo o Panorama do Consumo na Black Friday 2024, 52% dos respondentes da classe AB pretendem comprar na Black Friday, sendo o maior índice entre todas as classes. Em média 50% das pessoas começam a se preparar para a Black Friday e fazer pesquisas com um mês ou mais de antecedência.

Por mais que o dia oficial da Black Friday seja 29 de novembro, muitas promoções começam a ser trabalhadas antes. E, quando se pensa em campanhas promocionais, é comum pensar nos times de marketing e vendas, entretanto, existem alguns times que passam despercebidos pelos gestores.

Letícia Amante, Diretora dos times de Marketing e Comercial da Dataside, explica que todos os times precisam estar alinhados de acordo com o objetivo de vendas do negócio, e isso inclui o time de DBAs, profissionais responsáveis pelo banco de dados de uma empresa.

“Na era digital o consumidor tem voz, se ele tiver uma experiência ruim com sua marca, isso pode viralizar nas redes sociais e, para fazer a gestão de crise, vai tempo e custo. O melhor é se prevenir para que isso não aconteça e para que você ofereça a melhor experiência possível aos usuários do seu sistema, por isso o cuidado com o banco de dados é fundamental, é a base para uma campanha de vendas de sucesso”, reforça Letícia.

Como prevenir desastres nas vendas?

Marcio Junior, especialista em banco de dados na Dataside, explica que antes da chegada da Black Friday, é preciso analisar a saúde do ambiente de dados, pois se algo não estiver indo bem agora, quando o processamento de informações triplicar, dificilmente o banco de dados irá suportar.

“Durante o planejamento e alinhamento entre os times é importante definir a estimativa de vendas e a previsão do aumento delas nesse período, pois a performance do banco de dados vai depender do aumento de sua utilização”, complementa Marcio.

O especialista compartilhou alguns passos para prevenir desastres nas vendas durante o período de Black Friday:

Alinhar com equipes de negócio qual a expectativa de aumento de usuários e em que partes sistêmicas;

Contar com alguém acompanhando diariamente o banco de dados, isso fará com que o hoje seja conhecido e, de acordo com a expectativa de negócio, prever quanto escalar para suportar a operação que está por vir;

Rever as partes sistêmicas, como exemplo, quais os códigos que rodam nas principais funcionalidades que serão utilizadas, para garantir que estejam performando da melhor maneira. Isso envolve índices, reescritas de código, entre outros.

Ninguém quer ficar com o sistema parado, para isso é importante ter configurado um ambiente com alta disponibilidade e fazer testes de desastre. Mais do que ter, é ter a garantia que irá funcionar quando precisar.

