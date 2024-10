Mais brasileiros estão parcelando compras de supermercado

Nos últimos anos, o cenário do consumo no Brasil tem passado por transformações significativas, especialmente no que diz respeito à forma como os brasileiros realizam suas compras de supermercado. Um fenômeno notável é o aumento do parcelamento das compras, uma prática que, embora ofereça alívio temporário ao consumidor, também levanta preocupações sobre o endividamento e a inadimplência.

Segundo levantamento da GetNet, a fatia de transações parceladas no total de compras no varejo alimentar cresceu de 6,2% para 7,4% entre agosto de 2023 e agosto de 2024. O tíquete-médio parcelado das compras foi de R$270, refletindo um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Apesar de ainda representar uma porcentagem relativamente baixa, esse aumento é significativo, considerando que se trata de produtos essenciais.

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) aponta que os consumidores que optam pelo parcelamento apresentam uma taxa de inadimplência 30% maior do que aqueles que pagam à vista. Um dos principais fatores que incentivam o parcelamento das compras é a alta dos preços dos alimentos, que pelos dados do IPCA variou 49% entre janeiro de 2020 e agosto de 2024. Mesmo com uma leve recuperação da renda real desde 2021, os brasileiros ainda não atingiram os níveis pré-pandemia.

Para Mariana Rangel, Diretora de Marketing do Cartão de TODOS, é muito importante que os consumidores fiquem atentos a oportunidades que possam contribuir para a economia doméstica. "Muitas vezes, simples estratégias como optar por compras com cashback podem fazer a diferença no final do mês. Buscar produtos e serviços com descontos também representa um ótimo caminho para ajudar a sair do vermelho", aponta Rangel.

Com mais de 18 milhões de filiados, o Cartão de TODOS possui 390 unidades presentes em todo o território nacional — nas cidades com mais de 100 mil habitantes — e permite que os filiados acessem serviços de saúde, educação e lazer com desconto e preços mais acessíveis. Além de consultas médicas, odontológicas e exames laboratoriais, quem adere ao cartão tem ainda descontos e cashback em centenas de marcas parceiras para compras feitas em estabelecimentos locais ou pelo aplicativo do Cartão.

