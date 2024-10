Nota Fiscal Mineira: morador de Contagem ganha prêmio de R$ 100 mil

Como faz todos os dias, o caminhoneiro Licio Flávio Ribeiro acordou antes do sol nascer nesta terça-feira (29/10). Nem mesmo ligou o caminhão para seguir estrada, ele foi surpreendido em casa com um cheque R$ 100 mil. Licio foi o primeiro grande ganhador da Nota Fiscal Mineira, iniciativa que premia consumidores em Minas Gerais que pedem a nota fiscal.

O homem de 47 anos é morador de Contagem, na Grande BH, e, segundo ele, o dinheiro será usado para quitar o apartamento em que mora e pagar uma cirurgia para a mãe.

Ele conta que, por ser caminhoneiro, escuta muito o rádio e foi o aparelho que o permitiu ouvir a propaganda da Nota Fiscal Mineira. Seguindo as instruções da propaganda, ele baixou o aplicativo e começou a pedir o CPF nas notas. “Fui sorteado com o cupom fiscal de um alicate universal, que paguei R$ 49”, conta.

Mas pedir o cupom fiscal de suas compras nem sempre foi um hábito. Segundo Licio, ele começou depois que comprou um pneu. “Em poucos dias, o pneu estourou. Fui tentar trocar, pois estava muito recente a compra, e não consegui porque eu não tinha o cupom fiscal”, relembra o caminhoneiro.

O programa



Todo mês acontecem sorteios com premiações que variam de R$ 100 a R$ 100 mil. As extrações ocorrem na sede da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), em Belo Horizonte. O próximo deles será nesta quinta-feira (31/10) e, dentre os 1.321 prêmios distribuídos, haverá, novamente, o valor de R$ 100 mil.

Como participar?



Para participar do programa, os consumidores devem baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira no celular para acompanhar os bilhetes gerados e as datas dos sorteios, e, depois, pedir para incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizarem compras em Minas Gerais.

A cada compra entre R$ 0,01 e R$ 199, será gerado automaticamente um bilhete para concorrer aos prêmios.