Black Friday: 5 dicas para evitar fraudes e impulsionar vendas

A Black Friday começa no dia 29 de novembro e a edição de 2024 promete ser a mais expressiva dos últimos anos. Segundo pesquisa da Wake Insights, 89% dos consumidores planejam aproveitar as ofertas do período.

Já um levantamento da Cielo, empresa do mercado de meios de pagamento, em parceria com a Expertise/Opinion Box, 60% dos varejistas esperam que as vendas sejam maiores do que no ano passado. Esse crescimento, no entanto, traz desafios.

De acordo com a Febraban, houve um aumento de 65% nos golpes virtuais - principalmente em transações fraudulentas e ofertas falsas - durante a Black Friday de 2023. Os varejistas também possuem preocupações, 21% deles temem perder vendas, já 18% estão receosos de sofrer golpes ou fraudes.

Pensando nisso, a Cielo deu cinco dicas para minimizar riscos e garantir que o período de compras seja tranquilo para comerciantes. Confira:

Certificados de segurança e firewalls

De acordo com a empresa, investir em certificados SSL garantem que os dados dos clientes sejam criptografados. A Cielo ainda diz que possuir um firewall robusto, com configuração das regras de entrada e saída bem estabelecidas, seria necessário para bloquear tentativas de invasão.

Métodos de pagamentos seguros

O Pix se tornou o meio de pagamento preferido dos brasileiros, porém, como seu processo de conclusão de uma compra é instantâneo, torna-se mais complexo identificar fraudes. Dessa forma, utilizar maquininhas de cartão para processar pagamentos poderia oferecer proteção extra, prevenindo golpes como “comprovantes falsos”.

Autenticação em duas etapas

Outra dica é implementar a autenticação em duas etapas para clientes e para o backoffice - área responsável pelos processos do financeiro, logística, recursos humanos, entre outros - do e-commerce. Seu uso pode prevenir que contas sejam invadidas e transações falsas sejam realizadas, protegendo dados sensíveis.

Capacitação da equipe

Em datas como a Black Friday, é comum tentativas de ataques digitais. Sendo assim, investir em treinamentos para os funcionários identificarem comportamentos suspeitos, pedidos de compras com informações inconsistentes ou tentativas de pagamentos duvidosos.

Reputação da loja virtual

Garantir a segurança digital também é uma estratégia de branding - trabalho de gestão para tornar uma marca mais conhecida -, já que um comércio com histórico de golpes ou problemas relacionados à falta de segurança compromete a confiança dos clientes, especialmente em datas como a Black Friday.

