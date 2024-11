Black Friday: veja quando começam as promoções nas lojas e sites

As lojas varejistas começaram a divulgar, antecipadamente, os descontos referentes à Black Friday, marcada para 29 de novembro. No Brasil, muitas empresas estendem o período promocional ao longo do mês para atrair um número maior de consumidores.

Confira quando começam as promoções

A ‘Amazon’ anunciou que suas ofertas terão início no dia 4 de novembro e se prolongam até 2 de dezembro. Sendo assim, o intervalo abrange o quinto dia útil, data do pagamento dos trabalhadores de carteira assinada, e também o período em que recebem a primeira parcela do 13º - que cai até 30 de novembro.

O ‘Mercado Livre’ está oferecendo preços promocionais desde o dia 21 de outubro. A empresa planeja ofertar R$ 40 milhões de cupons durante a Black Friday, sua campanha “Tá na mão” que promete até 70% de desconto nos produtos.

Na mesma data, a ‘Shein’ estreou sua campanha de 11.11 - com promoções de até 85% do dia 21/10 até 4/11 e 90% entre os dias 5 e 11/11- e Black Friday - descontos de até 90% de 13 a 25/11 e 95% do dia 26 a 30/11. A artista Larissa Manoela faz parte dos anúncios publicitários, que estão sendo veiculados na TV aberta e nas mídias sociais da marca e da atriz.

A ‘Magazine Luiza’ terá promoções, com até 80% de desconto, durante todo o mês de novembro, a loja ainda planeja oferecer frete grátis e parcelamento em alguns casos. A marca 'Beleza na Web' oferecerá até 60% de desconto no site durante o mês da Black Friday, além de cupom promocional de 10% em compras acima de R$ 349.

A 'Casas Bahia' e a 'Shopee' iniciaram suas ofertas no dia 28 de outubro. As ‘Lojas Americanas’ irão oferecer promoções para o começo de novembro e prometem fortalecer a estratégia de integrar o físico e digital durante a Black Friday.

O ‘AliExprress’ dará destaque para a linha choice, produtos com entregas garantidas pela plataforma, durante o dia 11 de novembro e na Black Friday. Durante o mês, a empresa ainda distribuirá cupons e cashback para itens do 'Magalu', com quem firmou parceria recentemente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia