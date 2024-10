Segmento de venda de tintas foi destaque no desempenho das pequenas e médias empresas do varejo no terceiro trimestre





Com o mercado de trabalho aquecido e o aumento na renda do trabalho, as pequenas e médias empresas estão se beneficiando da resiliência da atividade econômica. O Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (Iode-PMEs) mostra que o faturamento das PMEs registrou alta de 8,6% no terceiro trimestre deste ano em relação a igual período do ano passado. Com o resultado, as empresas de pequeno e médio encerraram o primeiro semestre com vendas 5,8% superiores os primeiros seis meses de 2023. O desempenho favorável até agora deve levar as micro e pequenas empresas a fecharem o ano com aumento de 6,4% em relação a 2023, segundo Felipe Beraldi, economista e gerente de Indicadores e Estudos Econômicos da Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem.



Felipe confirma que o momento favorável da atividade econômica no país, impulsionado pela manutenção forte do consumo das famílias, impulsiona a atividade das PMEs. O mercado de trabalho aquecido, com desemprego abaixo de 7%, rendimentos reais mais elevados, e política fiscal expansionista, com os programas de transferência de renda, têm impactado positivamente o mercado interno. “Adicionalmente, ainda que o Banco Central tenha voltado a elevar as taxas de juros diante das maiores preocupações com a inflação, o ciclo modesto de quedas entre agosto de 2023 e maio de 2024 pode ter beneficiado alguns segmentos do mercado, mesmo que marginalmente”, afirma Beraldi.

E foram exatamente as MPEs do comércio que tiveram o melhor desempenho no trimestre encerrado em setembro: avanço de 15,7% sobre o terceiro trimestre de 2023. Segundo o estudo da Omie, esse desempenho consolida o movimento de retomada iniciado no trimestre anterior e houve crescimento tanto nas redes varejistas (10,9%), quanto nos atacadistas (17,4%), com destaque para “embalagnes”. “alimentos” e “máquinas e equipamentos para uso industrial. No varejo foram destaque as vendas de “produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas”, “tintas” e “material elétrico”.



Já as pequenas e médias empresas do setor de serviços, que perderam fôlego no segundo trimestre reagiram no período de julho a setembro e registraram expansão de 4,6% em relação a igual período do ano passado. Segundo Felipe Beraldi, apesar o aumento das expectativas de inflação e da retomada da alta dos juros, o aumento da renda dá dinamismo a diversas atividades do setor, como “transportes e armazenagem” e “atividades administrativas e serviços complementares”.



No setor industrial, as pequenas e médias empresas mantiveram o desempenho positivo e tiveram um crescimento de 9% no terceiro trimestre. Com isso, as MPEs da indústria fecharam o seis primeiros meses deste ano com elevação de 11,5% sobre o primeiro semestre do ano passado. “Em linhas gerais, a expansão do setor continua disseminada entre a maioria das atividades, considerando que, dos 22 subsetores da indústria de transformação acompanhados pelo Iode-PMEs, 16 mostraram progresso no período”, comenta Beraldi. No setor destacaram-se “móveis”, “impressão e reprodução”, “equipamento de transporte” e “máquinas, aparelhos e materiais elétricos”.

No setor de infraestrutura, as PMEs, depois de dois trimestres de queda, voltaram a crescer no terceiro trimestre com aumento de 6,5% sobre igual período do ano passado. Em termos regionais, o maior aumento foi registrado na Região Sul, com avanço de 8,8%. Já o Sudeste e o Nordeste tiveram crescimento de 7,9%. O levantamento mostra que houve retração no Centro-Oeste, com queda de 3,1%, e no Norte, com redução de 1,6%. O Iode-PMEs funciona como um termômetro econômico das empresas com faturamento de até R$50 milhões anuais, divididas em 701 atividades econômicas que compõem quatro grandes setores: Comércio, Indústria, Infraestrutura e Serviços.



Mineração

R$ 56,7 bilhões

Foi o faturamento do setor mineral brasileiro no terceiro trimestre deste ano, com alta de 5% sobre igual período de 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram)

Voos extras

Para a alta temporada, que vai de 1º de dezembro a 31 de janeiro de 2025, a Latam planeja criar 2,3 mil voos extras domésticos e internacionais, com a expectativa de atender aproximadamente 7,9 milhões de passageiros. Esse número representa um crescimento de 8% sobre a temporada 2023-2024. “Mais pessoas vão usar o avião para encurtar distâncias nesta época de reencontros e festas”, avalia a diretora de Marketing da Latam, Aline Mafra.

Hackers

Relatório de inteligência de ameaças da Netscout mostra que houve aumento nos ataques DdoS (que bloqueiam sites) no primeiro semestre deste ano em todo o mundo. No Brasil foram 372.825 ataques DDoS no primeiro semestre, contra 357.422 em igual período de 2023. “As atividades do hacktivismo continuam a causar problemas para organizações globais”, afirma Richar Hummel, diretor de inteligência de ameaças da Netscout.