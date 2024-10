As autoridades federais dos Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (24) que obtiveram mais de US$ 100 milhões (R$ 566 milhões) em compensação após um acordo com as empresas de Singapura proprietárias e gestoras do navio que causou o colapso da ponte de Baltimore.

Em 26 de março, o porta-contêineres Dali, que saía do porto de Baltimore, sofreu danos elétricos e colidiu com a ponte da rodovia Francis Scott Key, uma infraestrutura fundamental para a economia americana, que posteriormente desabou.

Foram necessários mais de dois meses para restabelecer o tráfego marítimo no porto, que reabriu em 10 de junho.

Em setembro, o Departamento de Justiça apresentou uma queixa civil contra as empresas singapurenses Grace Ocean e Synergy Marine, respectivamente proprietária e gestora do navio, para recuperar os custos incorridos pelo governo federal nessas operações. O montante obtido hoje ultrapassa 500 milhões de reais.

"Este acordo garante que os custos da limpeza do canal Fort McHenry, por parte do governo federal, serão cobertos pela Grace Ocean e Synergy, e não pelos contribuintes americanos", disse um dos principais procuradores do departamento, Benjamin Mizer, em um comunicado.

No incidente, seis trabalhadores que reparavam a ponte morreram, todos imigrantes latino-americanos. Suas famílias anunciaram sua intenção de tomar medidas legais separadamente.

