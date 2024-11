Quem tal desfrutar a piscina de borda infinita do Búzios Beach Resort, no Rio de Janeiro?

A WAM Experience, administradora de 11 hotéis e quatro parques aquáticos no Brasil, lança campanha de Black Friday com condições especiais para hospedagens em empreendimentos hoteleiros e diárias em parques aquáticos. Serão descontos de até 30% em datas ainda em 2024 e também no próximo ano. Além dos descontos, a oferta contempla o regime de meia-pensão, com duas diárias e duas crianças com estada grátis.



A campanha de hotelaria ocorre em três momentos, primeiro com período de cadastro entre hoje (01/11) e 16 de novembro, em landing page específica da campanha. Quem se cadastrar com antecedência terá acesso às promoções com 30% de desconto, de 17 a 30 de novembro. Aqueles que não se cadastrarem terão um desconto de 20%. A página da campanha abrirá 30% off para o público em geral nos dias 29 e 30. “Quem se cadastrar antes conseguirá aproveitar mais datas de hospedagem nos períodos de maior concorrência. Além da hotelaria, a campanha também envolve os nossos os parques aquáticos”, conta João Mendes, diretor de Marketing da WAM Experience.



Serão várias datas disponíveis para hospedagem ou utilização. Neste ano, o período de utilização é válido até 20/12/2024, exceto no feriado de Proclamação da República (14 a 17/11). Para 2025, a campanha contempla de 2/2 a 20/12/2025, exceto nos feriados de Carnaval – 28/2 a 4/3, Semana Santa – 18 a 21/4, Dia do Trabalhador –1 a 4/5, Corpus Christi – 19 a 22/6, Saco Cheio – 12 a 16/10, além do mês de julho.



Conheça os destinos

Dom Pedro Laguna Beach Resort, em Aquiraz (CE), é uma das opções para conhecer aproveitando o desconto da Black Friday WAM Experience/Divulgação

Fazem parte, da Wam Experience, 11 hotéis e resorts nas regiões Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul do país, além de quatro parques aquáticos também na região Centro-oeste. Todos os empreendimentos participam da campanha de 30% de desconto em hospedagens e diárias.



Dom Pedro Laguna Beach Resort (CE)

À beira-mar e cercado por uma imensa lagoa, em Aquiraz, no Ceará, o Dom Pedro Laguna Beach Resort oferece uma estada de conforto a seus hóspedes, com quartos elegantes e varandas privativas, além de vilas espaçosas e uma variedade de atrações. Além disso, concorre em três categorias no prêmio da World Travel Awards: melhor resort da América do Sul; melhor resort de praia da América do Sul e melhor resort do Brasil.

Ondas Praia Resort (BA)

All-inclusive, o resort evidencia o melhor do Brasil: contato com a natureza, mar exuberante, alegria, receptividade e culinária de qualidade. Localizado na beira da praia de Porto Seguro, na Bahia, oferece diversas opções de lazer para crianças e adultos. Possui o selo 2021 Travelers’ Choice, do Tripadvisor.



Caldas Novas (GO)

Na maior estância hidromineral do mundo, encontram-se sete hotéis e resorts administrados pela WAM Experience, direcionados a diferentes tipos de públicos.

São três hotéis: o Riviera Park Hotel, Privé Thermas Hotel e o Boulevard Suite Hotel, além de quatro resorts: o Praias do Lago Eco Resort, Ilhas do Lago Eco Resort, Resort do Lago e Encontro das Águas Thermas Resort. Todos com água termal e atividades para toda a família.

Os parques aquáticos do grupo, Water Park Clube Privé, Naútico Praia Clube e Kawana Park também ficam em Caldas Novas.









Búzios Beach Resort (RJ)

Único resort pé na areia do Balneário de Búzios, no Rio de Janeiro, o hotel fica ao lado das famosas praias de Tucuns e Geribá. Oferece diversas atividades para crianças e adultos aproveitarem a estada ao máximo.



Solar Pedra da Ilha (SC)

Com vista exclusiva para o Beto Carrero World, maior parque de diversões da América Latina e próximo às praias, o hotel é ideal para famílias que estão em busca de diversão. Possui o selo 2021 Travelers’ Choice, do Tripadvisor.

Sobre a WAM Experience

A WAM Experience oferece uma ampla variedade de serviços e experiências de viagem em mais de uma década de inovação e liderança. Anualmente, recebe mais de um milhão de hóspedes em seus 11 hotéis e resorts presentes em cinco destinos no país. A empresa ainda é responsável pela operação de quatro parques aquáticos e um programa de fidelidade com mais de 100 mil clientes ativos, destacando-se pela qualidade de seus serviços, prestados por mais de 3.500 colaboradores.