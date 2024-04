Ofertas durante a baixa temporada em hotéis de luxo no Nordeste (Piscina Beira Mar do Jaguaríndia Village (Foto: Camilo Lincoln))

Entre abril e junho, a baixa temporada atrai viajantes que desejam aproveitar boas oportunidades e desfrutar, com mais tranquilidade, dos melhores hotéis de luxo pelo Brasil.

O período, com preços das passagens mais convidativos, é um convite para investir em novas experiências exclusivas.

Conheça cinco hotéis de luxo no Nordeste com ofertas durante a baixa temporada:

Ceará

Vila Selvagem

Vista bangalô Royal Oceano Vila Selvagem (Foto: Marcelo Isola)

Localizado na praia do Pontal de Maceió, a 140 km de Fortaleza, o hotel de luxo Vila Selvagem é reconhecido por ser um oásis de paz e tranquilidade, e referência em hospitalidade, eleito entre os melhores hotéis boutique do país, segundo Traveller’s Choice. Em uma área de mais de 20.000 m², o hotel acaba de ampliar sua estrutura com cinco novos bangalôs premium com jacuzzi privativa, duas quadras de paddle tennis, e o Ywi SPA, com tratamentos, terapias, academia e produtos exclusivos desenvolvidos especialmente para o spa, direto da Amazônia. No mês abril, o hotel está oferecendo 15% de desconto, a partir de duas diárias, e 20% off para quem for natural e residente do Ceará. Além disso, quem reservar três diárias, além do desconto, ganha uma espumante. As diárias convencionais com café da manhã partem de R$ 1.400,00 e chegam a R$ 3.100,00.

Jaguaríndia Village

Vista Bangalo Oceano & Piscina no Jaguarindia Village (Foto: Camilo Lincoln)

Em uma área de 50.000 m² de frente para mar, e próximo às margens do Rio Jaguaribe, o hotel é cercado por uma vegetação nativa, um pelo jardim e dunas. As 30 acomodações de luxo do Jaguaríndia Village, divididas em amplos bangalôs, alguns com piscina privativa e apartamentos, além da estrutura de entretenimento ao ar livre, incluindo escola de kitesurf e quadras de beach tennis, é um convite para diminuir o ritmo e perceber a beleza da vida. Um refúgio para uma pausa da cidade e para se permitir sentir: andar descalço, relaxar na espreguiçadeira em uma paisagem exuberante. De abril a junho, o hotel está oferecendo descontos progressivos de 10% para três diárias e até 20% para cinco ou mais, exceto feriados. Os valores regulares com café da manhã partem de R$ 1.900,00 e chegam a R$ 3.900,00

Pernambuco

BA’RA Hotel

Aereo Piscina BA’RA HOTEL (Foto: Divulgação)

Localizado na praia do Cabo Branco, em João Pessoa, o BA’RA Hotel é um refúgio intocado que une sofisticação, luxo, conforto, lazer e alta gastronomia. Ao todo, são 123 acomodações, sendo 119 deles apartamentos de 22 a 36 metros quadrados, duas suítes de 60 metros quadrados e outras duas premium de 75 metros quadrados, todas com vista total ou parcial para a praia. Até o dia 30 de abril, os hóspedes que garantirem no mínimo 5 diárias, ganharão uma de cortesia válida até o dia 20 de dezembro (com exceção do mês de julho). E não para por aí: os hóspedes também garantem a entrada antecipada no hotel com o early check-in às 08h e late Check out às 17h, válido de sexta à domingo com mínimo de 02 noites hospedado, com café da manhã do early check in liberado. Crianças até 12 anos não pagam (2 por quarto).

Bahia

Reserva Jucumã

Vista Aérea do Reserva Jucumã (Foto: Divulgação)

Considerado um dos pontos mais exclusivos de Trancoso, na Bahia, o Reserva Jucumã é a pedida perfeita para se desconectar da rotina maçante do dia a dia. Com apenas 15 acomodações exclusivas entre villas e bangalôs, o hotel é banhado por 1.000 metros de praia e conta com uma piscina central, do tamanho de duas piscinas olímpicas, e alta gastronomia que oferece uma fusão singular da cozinha contemporânea com toques mediterrâneos. Durante os meses de maio, junho e agosto, o hotel oferecerá 25% de desconto ou, para quem preferir, reservando 4 diárias, a quinta é cortesia. Além disso, para atiçar as crianças, a Reserva Jacumã aderiu a campanha ‘Férias de Julho Família’, onde os pequenos são isentos na acomodação.

Txai

Piscina Txai Resort (Foto: Matias Ternes)

Situado na Costa do Cacau, em uma área de 92 hectares de Mata Atlântica e rota de passagens de baleias e golfinhos em 3 km de praia deserta, o Txai Resort Itacaré membro do seleto grupo de hotéis Relais & Chateaux oferece, entre os meses de abril a outubro, a condição especial 5×4 , ao reservar 5 diárias, o hóspede tem como cortesia a última noite.

Em um cenário privilegiado e projetado para ressaltar as belezas da região, o Txai possui 38 bangalôs, divididos em 7 categorias, além de 6 piscinas, spa, dois bares, cardio fitness, sala de jogos e quadras de tênis e beach tênis. Durante a permanência no resort, é possível participar de diversas atividades, como aulas de Yoga na praia, caminhada ecológica na companhia de um biólogo, visitar o ICT para conhecer o projeto Txaitaruga que, em parceria com a Universidade de Santa Cruz (UESC_BA), auxulia na proteção dos ninhos de tartarugas marinhas que desovam na região.

Na gastronomia, os restaurantes Orixás e Praia, com menus criados pelo chef Nena a partir de ingredientes locais, somados às técnicas da culinária internacional, resultam em uma mistura e sabores únicos que agradam aos paladares mais exigentes. A tradicional Moqueca de Peixe, Pescada do Nena e a sobremesa Coco Txai, valem a pedida.

O resort também oferece aos hóspedes guias qualificados para uma série de experiências, como visitar uma fazenda de cacau e conhecer a transformação em chocolate, fazer trilhas pela Mata Atlântica até as praias da região como Engenhoca, Havaizinho, Camboinha e Itacarezinho, bem como o encontro entre o Rio Tijuípe com o mar. Essas atividades são cobradas à parte, com reservas mediante disponibilidade.

Para os momentos de relaxamento total, o Spa Shamash Healing Space é um espaço agradável e envolvente, ideal para tratamentos de cura, onde seus profissionais consideram a saúde como parte de um todo. Situado no topo da colina do Txai Resort Itacaré, o spa conta com uma vista privilegiada do oceano e diversas opções de tratamentos para os hóspedes, que chegam ao resort para recarregar as energias. Dentre as opções de tratamentos estão as massagens com técnicas orientais como a Ayurvédica, massagem para gestantes, aulas de yoga e meditação, banhos energéticos, drenagem linfática e tratamentos autorais criados pelas experientes profissionais Alice e Helena.

