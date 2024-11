Praia do Mundaí, em Porto Seguro (BA), tem um mar calmo, com tom azul e uma faixa de areia clara e fofa

Viajar durante nos próximos feriados de novembro oferece uma oportunidade única para escapar da rotina e explorar novos destinos. Com o clima ameno e a proximidade das festas de fim de ano, esse período é ideal para relaxar e recarregar as energias antes do estresse de fim de ano. Além disso, muitos lugares oferecem promoções especiais e eventos temáticos, permitindo que os viajantes aproveitem experiências culturais enriquecedoras. Seja para descansar em uma praia paradisíaca ou explorar cidades históricas, viajar agora em novembro proporciona momentos inesquecíveis e a chance de criar memórias duradouras com amigos e familiares.

O turismo brasileiro tem vivido um aumento da demanda de viajantes pelo Brasil, chegando a avançar, em um ano, para a quarta posição no ranking mundial de voos domésticos. E claro que, nada melhor para incentivar viagens, do que um bom feriado.



O mês de novembro chega trazendo três períodos que podem ser uma oportunidade de tirar aquela viagem pelos belos destinos brasileiros do papel: o dia de ‘Finados’, neste sábado( 2/11); a ‘Proclamação da República’, na sexta-feira (15/11) e ‘Consciência Negra’, na quarta-feira (20/11).



Quer dicas para onde ir? O Ministério do Turismo destaca os destinos mais procurados no site Decolar, considerando a procura por passagens aéreas para cidades brasileiras tanto pelo site quanto pelo aplicativo de celular.



A região preferida, entre as dez primeiras posições, é o Nordeste, aonde as escolhas vão principalmente para Salvador e Porto Seguro (BA); Fortaleza e Juazeiro do Norte (CE); Recife (PE), São Luís (MA), João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Natal (RN). O Norte aparece em segundo lugar, com Santarém (PA), Palmas (TO) e Macapá (AP). No Sudeste, as cidades escolhidas foram Belo Horizonte e Uberlândia, em Minas Gerais; São Paulo (SP); Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES). E no Sul, as escolhas são em maior número para Curitiba (PR), Navegantes (SC) e Porto Alegre (RS).



Segundo o site, o feriado de Consciência Negra é o que mais apresentou crescimento na busca de viagens este ano, 62% a mais em relação ao mesmo período em 2023, seguido pelo de Proclamação da República, com um aumento de 56%, e o de Finados, com 11% de crescimento em relação ao ano passado.



INCENTIVOS

O Governo Federal tem estimulado a realização de viagens pelo Brasil com a iniciativa “Conheça o Brasil: Voando”, parceria do Ministério do Turismo com o Ministério de Portos e Aeroportos e companhias aéreas.



Medidas como ampliar e diversificar as malhas aéreas e inclusão pelas companhias de stopover, que permite a parada de três noites sem custo adicional em diversas conexões nacionais, fazem parte da estratégia para possibilitar que os brasileiros conheçam o maior número possível de novos destinos turísticos.