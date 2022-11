Partiu férias: Nordeste tem quatro das 5 melhores praias do Brasil

Paradisíaca Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, eleita a mais bela do Brasil é conhecida por poucos (foto: Ministério do Turismo/Divulgação)



Com as férias e festas de fim de ano chegando, onde será que o brasileiro vai querer curtir o verão? Se for mineiro, a resposta será, com certeza, no mar. E já sabendo que o brasileiro é apaixonado por destinos de praia, que constantemente figuram nos rankings de lugares mais reservados durante o ano, a Booking.com realizou uma pesquisa inédita, apenas em território nacional, para entender o comportamento dos viajantes do país quando visitam o litoral.





De acordo com o estudo, o Nordeste é unanimidade quando o assunto é férias com pé na areia e banho de mar. Afinal, no ranking das cinco melhores praias do Brasil, quatro estão localizadas na região. A Praia do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), foi a grande campeã e eleita a melhor praia do país, seguida da Praia de Jericoacoara (CE) e da Praia de Muro Alto, em Ipojuca (PE). Em quarto lugar ficou a Praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, representando o estado do Rio de Janeiro, e a Praia de Antunes, em Maragogi (AL) fechou a lista.

Jericoacoara, no Ceará, ficou em segundo lugar no ranking. Entre tantas belezas, a Pedra Furada se destaca (foto: Carlos Altman/EM)





Os viajantes também revelaram quais estados litorâneos gostariam de conhecer em um futuro próximo, e o Nordeste novamente dominou o ranking: o Ceará despontou como o estado mais cobiçado pelos brasileiros para uma próxima viagem à praia, seguido por Alagoas, Bahia, Maranhão e Pernambuco.





Melhores praias do Brasil*:





1. Praia do Sancho, Fernando de Noronha (PE)

2. Praia de Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara (CE)

3. Praia de Muro Alto, Ipojuca (PE)

4. Praia do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo (RJ)

5. Praia de Antunes, Maragogi (AL)

Em 3º lugar na pesquisa está Praia de Muro Alto, em Porto Galinhas, Pernambuco (foto: Carlos Altman/EM)





Estados de praia que os viajantes querem conhecer*:

1. Ceará

2. Alagoas

3. Bahia

4. Maranhão

5. Pernambuco





O estudo ainda revelou algumas preferências dos turistas relacionadas ao litoral. Por exemplo, as praias tranquilas e que oferecem alguma oferta de produtos e serviços são as preferidas de mais da metade dos viajantes (56%), mas as praias bem populares e conhecidas também têm seu espaço no coração de dois em cada cinco brasileiros (39%).

Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo ( RJ) ficou em quarto lugar na pesquisa onde as praias do Nordeste lideram (foto: Carlos Altman/EM)





Inclusive, esse número varia bastante dependendo se os respondentes moram ou não em uma cidade litorânea: quase metade dos viajantes que vivem em uma região costeira (45%) gostam de praias com mais agito e bastante comércio, contra um terço (35%) das pessoas que moram em outras regiões do país.





Já as praias desertas, com pouca ou nenhuma estrutura, são mais apreciadas por viajantes das regiões Sul (11%) e Norte (8%).





Para passar um dia relaxando na praia, há itens básicos e importantes que os brasileiros costumam levar. Protetor solar (94%) não pode faltar na bolsa dos viajantes, assim como óculos escuros (78%). Mais da metade também leva seu próprio guarda-sol (56%) e cadeiras de praia (55%), além de lanches e bebidas (53%).





Entre as mulheres, a canga de praia também é um item bastante popular (71%). Em relação às comidas favoritas quando viajam à costa, peixes e frutos do mar (76%) são a preferência nacional, seguidos de sorvete (44%), frutas (39%) e espetinhos (35%).

Caminho de Moisés, na Praia do Antunes, em Alagoas. Beleza que a fez entrar no ranking das 5 melhores praias do Brasil (foto: Salinas de Maragogi/ Divulgação)





Já para se manterem hidratados, água de coco (80%) e água mineral (67%) são as bebidas preferidas dos brasileiros. Mas a popular cervejinha não ficou de fora do ranking, sendo mencionada por 61% dos entrevistados.









*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 1.206 entrevistados no Brasil. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em julho de 2022.