SÃO MIGUEL DOS MILAGRES (AL) - Na travessia do sertão seco, o rastro da miséria de um país esquecido, o sonho com uma vida digna. “Um lugar melhor do que todos”. Eis um trecho do clássico “Vidas secas” (1938), do alagoano Graciliano Ramos, que denuncia o descaso social e a exploração humana. O drama de uma família nordestina com a saga da cachorra Baleia, personagem icônica que ganhou versões em esculturas de madeira assinadas pelo artista e artesão pernambucano Marcos Paulo Lau da Costa. Uma dessas obras de arte do sertão foi parar na recepção do hotel boutique Mahré, uma das mais recentes novidades da paradisíaca São Miguel dos Milagres, a 100km da capital Maceió, em Alagoas.

As novidades por lá vêm chegando a passos largos. Com 30 suítes e gastronomia assinada por chef famoso (Rafa Gomes), o Mahré está diante do mar de águas claras (tons de verde esmeralda), quentes e calmas. Bolo de rolo, tapioca e caipirinha de seriguela com caju: atrativos que firmam São Miguel dos Milagres como o novo “grito” do estado, com novas opções de hospedagem chegando para todos os gostos (e bolsos) e CEPs gastronômicos investindo em nomes da cena nacional, o que vem dando o que falar. Uma história que passa longe, bem longe da problemática social brasileira retratada nas páginas de “Vidas secas”.

Riachos secos, sol abrasivo, animais mortos pelo caminho que também traz um extenso rastro de sede e fome. A síntese cenográfica de “Vidas secas” passa longe do paraíso São Miguel dos Milagres, de sol dourado e praias calmas de águas verdes cor de esmeralda. Que de nada fica devendo ao Caribe.

Passeio de jangada pelas piscinas naturais com almoço e drinques (casais ou grupos); piqueniques ao pôr do sol à beira do Rio (famílias), um giro pelo santuário do peixe boi e alguns dos mais divertidos e românticos jantares em jardins ou até mesmo nas areias. São Miguel dos Milagres vai ultrapassar a badalada Maragogi em termos de investimentos e infraestrutura, segundo uma frequentadora. Quem está em busca de paz, descanso e relaxamento tende a optar por São Miguel dos Milagres. “Não só por ser menos da metade do tempo de deslocamento, como também por ser um destino que é mais pacato”, nos conta um outro frequentador.

Ao longo da costa existem várias piscinas naturais, as mais famosas são as da Praia do Patacho, Lages e Porto da Rua. Uma história de 160 anos cravados, celebrados em 2024. São Miguel dos Milagres entrou para o mapa de badalação de Ano Novo e, por isso, daqui a alguns anos, pode não ser mais esse paraíso todo. Aproveite para ir logo e dê preferência aos meses mais ensolarados: janeiro, fevereiro, setembro, outubro, novembro e dezembro.



A cidade, no litoral Norte de Alagoas, fica na chamada Rota Ecológica, entre Passo do Camaragibe e Porto de Pedras. Do lado direito da rodovia, está o mar e suas pousadas, condomínios de luxo e terrenos com placas que repetem a mesma ideia: "propriedade privada", "proibido acesso". Mas isso é uma outra história…



Nos últimos anos, São Miguel também se tornou destino das noivas e dos casamentos pé na areia (no formato intimista ou mais pomposo), a maior parte na capela que leva o nome da cidade. Linda de morrer!!! Uma rotina para os oito mil habitantes do município e que gera postos de trabalho, além de posicionar o destino nas redes da melhor forma possível. Quem não curte uma foto dessas?

São Miguel é cortada pela segunda maior barreira de corais do mundo, atrás apenas da Grande Barreira de Corais da Austrália. A Costa dos Corais está numa área de proteção ambiental (APA Costa dos Corais).



O sonho idílico onde a ‘Baleia’ encontrou sua paz

Um mangue rodeado de águas avermelhadas, uma coleção de coqueirais que se curvam de acordo com o vento e um mar esverdeado de águas cristalinas, de superfície reluzente e que te pegam de surpresa pela calmaria e a calmaria.

Hotel boutique

Responde por Maré o nome do mais novo empreendimento hoteleiro que tem como sócia a piauiense Maria Gil (junto com a mãe Maria Kaly, o irmão Eduardo e o marido Bruno), também proprietária da vizinha Pousada Haya, ambos de cara para a Praia São Miguel dos Milagres, litoral Norte de Alagoas.



São mais de 40 mil metros quadrados à beira do mar, com vista para a barreira de corais citada acima, a segunda maior do mundo. Repleto de madeiras de demolição e uma combinação de cores diferente nas paredes (a partir de um blend de tintas), o projeto é de dois escritórios: Agra Lemos e João Armentano, e o mobiliário, pode acreditar, é todo feito na marcenaria instalada no subsolo do hotel.



A gastronomia é um capítulo à parte. Os investimentos de novos hotéis chegando a São Miguel dos Milagres (AL) puxam a contratação de um timaço de chefs de prestígio nacional e internacional. Rafa Gomes, vencedor do MasterChef Profissionais 2018, acabou de assumir as caçarolas do Mahré.



São deles receitas que chamam a atenção pelo tom “brasilidade”, entre elas o bobó de camarão para se comer em família (oito ou mais pessoas), a moqueca de dourado e pastel de carne-seca. Nada muito regional, mas tem Brasil, é o que importa.



“Comecei a cozinhar ainda criança na minha casa e até me formar em gastronomia em Nova York fui garçom no Outback, entregador de pizza e ajudante de cozinha”, recorda-se.

Durante os mais de 18 anos em que atuou no exterior, Rafa Gomes trabalhou em alguns dos melhores restaurantes do mundo, como o Mirazur (França) e o Eleven Madison Park (Nova York), além de ter sido chef executivo do Grand Coeur Paris, ao lado de Mauro Colagreco.



Na ala dos bares, a carta de drinques autorais leva a assinatura da cachacière Isadora Fornari, especialista em destilados. “Criamos um modelo de produção que não existe na região, fazemos todos os nossos xaropes, tudo é artesanal”, destaca Isadora, que passou um tempo lá treinando sua equipe, todos moradores de São Miguel e arredores, três mulheres e dois homens



Escolha o diferentão Beijo Salgado, com cachaça alagoana (Caraçuípe), caju, limão e tomilho, decorado com crocante de amendoim na borda do copo. Ou então uma releitura um tanto diferente do Dry Martini, mas com cajú salgado, preparado ali mesmo. Deixe a saideira para o fim do dia no terraço, onde o pôr do sol ocorre por entre frestas de raios que atravessam os coqueiros.



No cardápio de experiências para os hóspedes há passeio de jangada pelas piscinas naturais e piquenique ao pôr do sol à beira do Rio Tatuamunha, que é santuário do peixe boi, importante mamífero marinho que vive na região; além de jantares românticos no jardim privativo ou na praia. Só de jangadeiros, são 85 ali, segundo a Associação deles.

O primeiro hóspede chegou à Maré em dezembro, informa Maria Gil, acrescentando que ainda faltam chegar SPA, sala de ginástica e quadra de tênis. A previsão é inaugurar tudo até o meio do ano. O maior trunfo do hotel boutique? Responde Maria: “Participei do projeto paisagístico plantando espécies frutíferas por toda a propriedade. Em breve, portanto, nossos hóspedes circularão por entre berinjelas, mangas…



Chefs estrelados

Alagoas quer atrair mais turistas estrangeiros. Em 2022, foram incorporados quatro mil novos leitos na rede hoteleira do estado, e a previsão para este ano são outros quatro. Em 2022, foram mais de 15,5 mil turistas internacionais. De acordo com a Pesquisa de Demanda Turística de 2019, do Ministério do Turismo, cerca de 81% dos visitantes de fora são motivados por lazer. Desses, quase 92% buscam sol e praia. Os principais emissores de turistas para o estado, em 2022, foram Argentina, Estados Unidos, Portugal, Chile, Itália, Paraguai, Uruguai, Alemanha, Suíça e Reino Unido.



O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, esteve em Alagoas em março para assinar uma parceria para promover o turismo nos nove estados do Nordeste. O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a Embratur e o Consórcio Nordeste irá, além de atrair visitantes nacionais e internacionais, gerar investimentos, emprego e renda para os moradores da região.

De acordo com o Portal de Dados da Embratur, os estados nordestinos receberam 256.633 visitantes estrangeiros em 2023, a maioria (64,46%) vindos da Europa. Os estados da região que mais receberam turistas internacionais no ano passado foram, respectivamente, Bahia, Ceará e Pernambuco.

A parceria junto ao Consórcio Nordeste, segundo Freixo, tem como objetivo, primeiramente, desenvolver um plano de ação para ampliar a presença da região nas prateleiras do turismo internacional. Depois, explica o presidente da Embratur, a ideia é ativar roteiros e destinos únicos no país, além de movimentar a economia.

A Gol, por exemplo, opera semanalmente com 30 voos entre São Paulo e Maceió. Partindo de Belo Horizonte , são três. Do Rio, 12. Além disso, a companhia opera com dois voos semanais entre Maceió e Buenos Aires.

A chegada de Rafa Gomes ao Mahré traduz bem essa boa e nova fase de investimentos. O paraibano Wanderson Medeiros, do Picuí, em Maceió, e Canto Picuí, em São Paulo, foi um pouco antes, para assumir a gastronomia de duas pousadas (Haya e Zai Patacho), também em São Miguel dos Milagres (e no entorno), ambas com bangalôs, decoração rústica (mas muito aconchegante) e um sabor a mais: insumos regionais. Arrepio, vibração, energia. A cada tchibum, garfada ou brinde, um milagre.



*O jornalista viajou a convite do Mahré Hotel & SPA.

ONDE FICAR E COMER



Mahré Hotel Boutique: Sítio Monjolo, São Miguel dos Milagres. Diárias a partir de R$ 3 mil (todas as suítes com piscina e hidro privativas).

Restaurante Tahí, com menu assinado por Rafael Gomes.



Pousada Haya: Sítio Povoado de Riacho de Antônio Dias, S/Nº, São Miguel dos Milagres. Diárias a partir de R$ 1,8 mil.

Restaurante Banami, com menu assinado por Wanderson Medeiros



Zai Patacho: S/Nº, Patacho, Porto de Pedras - AL, 57945-000. Diárias a partir de R$ 1,5 mil.

Restaurante Zai, com menu assinado por Wanderson Medeiros.



O QUE FAZER



Passeios terceirizados:



Jangada privativa até seis pessoas - R$ 450

Com churrasco de frutos do mar R$ 300 p/pessoa

Com churrasco de carne R$ 200 p/pessoa

Passeio de Buggy para até quatro pessoas:

Milagres/Patacho - R$ 350

Milagres/Pôr do Sol - R$ 400

Ponta A Ponta - R$ 550

Associação peixe-boi - R$ 100 por pessoa

Mergulho cilindro - R$ 250 por pessoa.